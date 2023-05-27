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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Economist ağız değiştirdi: Erdoğan seçimi kazanmaya hazırlanıyor

14 Mayıs seçimi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan2ı hedef alan haberlere imza atan İngiliz medya kuruluşu The Economist dergisi, ikinci tur öncesi ağız değiştirdi. Erdoğan'ın rüzgarı arkasına aldığını belirten Economist, Cumhurbaşkanı'nın kazanmaya yakın isim olduğunu vurguladı.

Ekleme: 27.05.2023 - 10:39 Güncelleme: 27.05.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Economist ağız değiştirdi: Erdoğan seçimi kazanmaya hazırlanıyor
İngiltere merkezli The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimleri öncesi 6'lı masaya ve cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğiyle biliniyordu.
'Erdoğan gitmeli' gibi ifadelere imza atan derginin, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi tavır değişikliği dikkatlerden kaçmadı.

'Erdoğan kazanacak' yorumu
Derginin 'Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimini kazanmaya hazırlanıyor' başlıklı haberinde, Erdoğan'ın sadece ilk turda ilk sırayı almakla kalmadığı, aynı zamanda parlamento seçimlerinde yankı uyandıran bir zafer elde ettiği belirtildi.

AK Parti'nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın, Meclis'teki 600 sandalyenin 323'ünü kazandığı hatırlatıldı.

'Rüzgarı arkasına aldı'
'Belli ki rüzgarı arkasına almış durumda.' denilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Anketler, Erdoğan'ın ilk turdan bu yana Kılıçdaroğlu'na karşı liderliğini koruduğunu, hatta daha da genişlettiğini gösteriyor.

Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğine dikkat çektiler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi oylar olarak tabir edilen kesimin oylarını almaya çalıştığı da söz konusu haberin konusu oldu.

CHP Genel Başkanı'nın, bu kesimi ikna edememesi halinde Erdoğan'ın bir kez daha sandıktan galip çıkacağı vurgulandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, HDP ile 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloğu ve terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamaları gündeme getirdiğine dair ayrıntılara yer verildi.
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