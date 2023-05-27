Economist ağız değiştirdi: Erdoğan seçimi kazanmaya hazırlanıyor

İngiltere merkezli The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimleri öncesi 6'lı masaya ve cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğiyle biliniyordu.'Erdoğan gitmeli' gibi ifadelere imza atan derginin, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi tavır değişikliği dikkatlerden kaçmadı.Derginin 'Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimini kazanmaya hazırlanıyor' başlıklı haberinde, Erdoğan'ın sadece ilk turda ilk sırayı almakla kalmadığı, aynı zamanda parlamento seçimlerinde yankı uyandıran bir zafer elde ettiği belirtildi.AK Parti'nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın, Meclis'teki 600 sandalyenin 323'ünü kazandığı hatırlatıldı.'Belli ki rüzgarı arkasına almış durumda.' denilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:Anketler, Erdoğan'ın ilk turdan bu yana Kılıçdaroğlu'na karşı liderliğini koruduğunu, hatta daha da genişlettiğini gösteriyor.Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi oylar olarak tabir edilen kesimin oylarını almaya çalıştığı da söz konusu haberin konusu oldu.CHP Genel Başkanı'nın, bu kesimi ikna edememesi halinde Erdoğan'ın bir kez daha sandıktan galip çıkacağı vurgulandı.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, HDP ile 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloğu ve terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamaları gündeme getirdiğine dair ayrıntılara yer verildi.