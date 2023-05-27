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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan 'sensiz olmaz' diyerek seslendi: Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi vatandaşa seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan 'sensiz olmaz' diyerek seslendi: Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim
Ekleme: 27.05.2023 - 09:32 Güncelleme: 27.05.2023 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan 'sensiz olmaz' diyerek seslendi: Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi vatandaşa seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, 'Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımından satır başları:

Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!

Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.

Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.

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