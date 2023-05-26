Yunanistan'da seçim gündemine ara! Uykularını kaçıran gelişme: Dünya çapında en stratejik olanı…

Türk savunma sanayisinde atılan her adımı anbean takip eden Yunanistan'da seçim gündemine ara verildi. Yunan basını TCG HIZIRREİS'i mercek altına aldı. Dün suya indirilen HIZIRREİS için "Dünya çapında nükleer denizaltılardan sonra en stratejik denizaltılar olarak biliniyor." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın seçim gündemine HIZIRREİS molası... 'Seçim anketleri Başkan Erdoğan2ın muhalefete karşı rahat bir zafer kazandığını gösterirken Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeni başarısı gündemde' ifadelerini kullanan Pentapostagma, HIZIRREİS'i mercek altına aldı.Aynı sınıftaki ilk Türk denizaltısı TCG PİRİREİS'in bu yıl Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmete girmesinin planlandığı yazılan haberde, Türkiye'nin Reis sınıfından 6 denizaltı inşası ile ilgilendiği ifade edildi.İkinci denizlatı HIZIRREİS'in dün suya indirilmesini gündemine alan Pentapostagma 'Havadan Bağımsız Tahrik (AIP) özelliğine sahip bu denizaltılar, dünya çapında nükleer denizaltılardan sonra en stratejik denizaltılar olarak biliniyor.' ifadelerini kullandı.Reis Sınıfı Hızır Reis, 4'ü Sub-Harpoon ateşleme kabiliyetine sahip 8 adet 533mm'lik torpido kovanına sahip.'Türklerin 214TN REIS denizaltılarından IDAS (Denizaltılar için Etkileşimli Savunma ve Saldırı Sistemi) füzelerini fırlatabileceklerini hatırlatırız.' ifadelerinin kullanıldı.