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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Sonuçlar ortada' diyerek açıkladı! 8’li koalisyonda İmamoğlu ve Yavaş krizi!

"HDP'nin içerisinde Kandil'den talimat alan siyasetçiler var. Bunlar temizlenmedi. HDP kurumsal olarak PKK ile arasına mesafe koyamadı. Bu bizi mahvetti." çıkışıyla gündeme gelen Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, katıldığı canlı yayında 8’li koalisyona İmamoğlu ve Yavaş eleştirisinde bulundu. Tunay, İmamoğlu ve Yavaş masaya olumlu katkı yapmadılar "Sonuçlar ortada. Belediye Başkanları, Belediye Başkanlıklarını yapacak. İYİ Parti masadan kalktı, geldi bir can havliyle durumu kurtarmak adına can simidi gibi sunuldular bu da olumlu etki yapmadı." ifadelerini kullandı.

'Sonuçlar ortada' diyerek açıkladı! 8’li koalisyonda İmamoğlu ve Yavaş krizi!
Ekleme: 26.05.2023 - 13:51 Güncelleme: 26.05.2023 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
'Sonuçlar ortada' diyerek açıkladı! 8’li koalisyonda İmamoğlu ve Yavaş krizi!
Pazar günü Türk halkı sandık başına gidecek. 28 Mayıs'ta vatandaşlar Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna sayılı günler kala Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamada bulundu.

HDP BİZİ MAHVETTİ, KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA ERKEN SEÇİME GİDER

Tunay, 7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiriler yöneltti. Bir Youtube kanalına konuk olan Tunay 'HDP'nin içerisinde terörle bağını kesemeyen Kandil'den talimat alan siyasetçiler var. Bunlar temizlenmedi. HDP kurumsal olarak PKK ile arasına mesafe koyamadı. Bu bizi mahvetti.' dedi.

KEMAL BEY ÜMİT ÖZDAĞ'IN AYAĞINA GİTTİ

Tunay şunları söyledi: Sinan Oğan Tayyip beyin ayağına gitti. Kemal Bey Ümit Özdağ'ın ayağına gitti. Ana muhalefet liderisin, cumhurbaşkanı adayısın. Ümit Özdağ'ın ayağına gitmeyeceksin.

Dünya tarihinde böyle bir şey görmedim. İttifak tuz buz. İttifakın adayı Tayyip beyi destekliyor. İttifakın en büyük bileşeni Kemal Bey'in yanında. Bu durumdan medet umulmaz.

'SOSYAL MEDYAYA BAKARSAN AÇIKTA KALIRSIN'

Sosyal medyaya göre bakarsan açıkta kalırsın. Bu tablonun tersine çevrilmesi için katılım oranının yüzde 90'ın üzerine çıkarılması lazım.

Senin rakibin Erdoğan ve çok güçlü ona göre siyaset yapacaksın. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hayal oldu. Anadolu'da belli yaşın üstündeki insanlar altı oka oy vermezler.

'HDP BİZİ MAHVETTİ'

Ben hiç bir zaman 'HDP eşittir PKK' diyenlerden olmadım. Ancak HDP'nin içerisinde terörle bağını kesemeyen Kandil'den talimat alan siyasetçiler var. Bunlar temizlenmedi. HDP kurumsal olarak PKK ile arasına mesafe koyamadı. Bu bizi mahvetti. En son Kemal bey çıktı televizyona Meral hanım da çıktı dedi ki itiraf edeyim ikisi de söyledi 'Biz HDP PKK işinin bu kadar tutacağını düşünmemiştik. Burada yanıldık.' Kardeşim sahada olan bunu görür ya.

'TERÖR ÖRGÜTÜ SLOGANLARIYLA VAN MİTİNGİ BÜYÜK YANLIŞTI'

Van mitingi. Dedim ki yapmayalım anlamı yok. Van'da miting yapıldı. Sosyal medya hesaplarından şöyle paylaşıldı: CHP'nin tarihinde göremediği en büyük kalabalık. Eyvah dedim. Kardeşim HDP'nin direkt desteği zaten var. Orada miting alanındaki zafer işareti yapanlar, terör örgütü liderine slogan atanlar. Ne oldu Van mitingi görüntüleri paylaşıldı. Denildi ki 'Millet İttifakı'nı destekleyenler bunlar.' İletişim açısından büyük bir yanlıştı.

'HDP'NİN DESTEKLEDİKLERİNİN BAŞARILI OLMA ŞANSLARI YOK'

HDP'nin yönetici kadrosunda PKK ile arasına sınır koyamayan siyasetçiler var. Bunları ayıklamadıkları sürece başarılı olma şansları yok. Bunların desteklediklerinin de başarılı olma şansları yok. Millet İttifakı'nda herkes bakanlıkları paylaşıyor. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Bakanları kendi seçim bölgelerine atıyor. Bizim milletimiz bir bakanı mahallesinde gördüğü zaman mutlu olur.

'KEMAL BEYİN SEÇİMİ KAZANMASI ZOR'

Bu seçimlerden sonra yepyeni bir jenerasyon geliyor. Siyasetin dilinin de değişmesi lazım. Bu tabloda bu seçimde iki buçuk milyon fark var. bu olanlar ışığında çok ekstra bir efor sarf edilmesi gerekiyor ki öne geçilsin. Kaldı iki gün. Bu tabloda zor gözüküyor.

'KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA ERKEN SEÇİME GİDECEK'

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olması halinde Meclis ile uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için erken seçim kararı alacak.

SEKİZLİ MASA'YA İMAMOĞLU VE YAVAŞ TEPKİSİ: MASAYA OLUMLU KATKI YAPMADILAR

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, katıldığı canlı yayında Yedili Masa'ya İmamoğlu ve Yavaş eleştirisinde bulundu. Tunay, İmamoğlu ve Yavaş masaya olumlu katkı yapmadılar 'Sonuçlar ortada. Belediye Başkanları, Belediye Başkanlıklarını yapacak. İYİ Parti masadan kalktı, geldi bir can havliyle durumu kurtarmak adına can simidi gibi sunuldular bu da olumlu etki yapmadı.' ifadelerini kullandı.
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