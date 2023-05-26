Sinan Oğan: Kılıçdaroğlu ile pazarlık yapmadım kendisi makam mevki teklif etti

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı. Erdoğan ile yaptığı görüşme gibi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğünü belirten Oğan, "Erdoğan'dan da Kılıçdaroğlu'ndan da talebim olmadı. Bazı şeyler konuşuldu, şunları şunları verebiliriz diye." ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında, "Ben bir prensip ortaya koydum, ilkelerimizi ortaya koyduk." diyen Oğan, "Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı." diye konuştu.

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verecek. İlk turda aldığı yüzde 5,2'lik oy oranıyla ikinci tura katılım şansını kaybeden cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. Oğan, TRT Haber canlı yayınında, tercihinin nedenlerini ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.Erdoğan ile yaptığı görüşme gibi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğünü belirten Oğan, 'Erdoğan'dan da Kılıçdaroğlu'ndan da talebim olmadı. Bazı şeyler konuşuldu, şunları şunları verebiliriz diye.' ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında, 'Ben bir prensip ortaya koydum, ilkelerimizi ortaya koyduk.' diyen Oğan, 'Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı.' diye konuştu.Oğan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:'Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da hiçbir talebim olmadı. Ben bir prensip ortaya koydum, ilkelerimizi ortaya koyduk. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı. Benim kırmızı çizgim HDP'ydi. Onları dışarı bırakarak bu seçimi nasıl kazanacaksınız? dedim. İkna edici bir cevap alamadım. HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı.Bugün itibarıyla HDP sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini ortaya koymuştur. HDP biz desteklemiyoruz deseydi, Kürt vatandaşlarımız istediğine verebilirsiniz deselerdi ben anlayabilirdim. HDP kurumsal bir şekilde desteğini ortaya koymuştur.3 sene önce yola çıktım ben ve 3 sene önce HDP Türk siyasetinin kilit noktası olmaktan kaldıracağız demiştir. HDP'nin olduğu yerde Türk Milliyetçileri olmayacaktır. Göreceksiniz.'