Sinan Oğan: HPD ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı

İlk turda yüzde 50+1 oyun hiçbir adaya çıkmaması üzerine seçim ikinci tura gitti. Vatandaşlar 28 Mayıs'ta sandığa ikinci kez giderek iradesini gösterecek.Seçimden önce Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP, 2. turda da Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 2. turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklamıştı.TRT Haber'e konuşan Oğan, HDP'nin açık desteğini alan Kılıçdaroğlu'na yüklendi.Oğan'ın açıklamaları şu şekilde:'Sayın Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı. Ben bir prensip ortaya koydum, ilkelerimizi ortaya koyduk. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı. Benim kırmızı çizgim HDP'ydi. Onları dışarı bırakarak bu seçimi nasıl kazanacaksınız? dedim. İkna edici bir cevap alamadım. HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı.''Bugün itibarıyla HDP sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini ortaya koymuştur. HDP biz desteklemiyoruz deseydi, Kürt vatandaşlarımız istediğine verebilirsiniz deselerdi ben anlayabilirdim. HDP kurumsal bir şekilde desteğini ortaya koymuştur.3 sene önce yola çıktım ben ve 3 sene önce HDP Türk siyasetinin kilit noktası olmaktan kaldıracağız demiştir. HDP'nin olduğu yerde Türk Milliyetçileri olmayacaktır. Göreceksiniz.'