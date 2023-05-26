  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı

ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi’ne yönelik düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı
Ekleme: 26.05.2023 - 17:11 Güncelleme: 26.05.2023 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi'ne saldırı düzenlendi.

Oy verme işlemlerinin de gerçekleştirildiği, Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne yapılan saldırı, gece saat 03.14'te oldu. Bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

Görüntüleri ortaya çıktı

Çok geçmeden New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, elinde demir çubuk olan bu kişinin metro istasyonundan çıkışı kameralara yansıdı.

Saldırı, Türk makamlarını da harekete geçirdi.

Kimliğini, Türk makamları tespit etti

Görüntülerin ardından bu kez saldırganın kimliği belirlendi. Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi.

Türk makamları bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti.

Operasyonla yakalandı

New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlının burada bulunamadığı bildirildi.

Zanlı hakkında yapılan ihbarda, şahsın psikolojik sorunları olduğu kaydedildi. Bugün de beklenen haber geldi. ABD polisi, saldırganı düzenlediği operasyonla yakaladı.

New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı


New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türkevi saldırganı yakalandı
Heyecanlandıran açıklama geldi: Gabar'dan yeni müjde! Petrol fışkırıyor: Mevcutların 10 katı
İzmir’de başörtülü kadına çirkin saldırı: Eşek olmasanız Tayyip’e oy vermezsiniz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Yunanistan'da seçim gündemine ara! Uykularını kaçıran gelişme: Dünya çapında en stratejik olanı…
Fuat Oktay'dan Zafer Partisi ile CHP'nin protokolüne tepki
France 24: Erdoğan'ın ajandası var, Kılıçdaroğlu'nun sonraki gün için bile planı yok
Dünya basınında ikinci tur analizleri: Erdoğan Türkiye'yi bir orkestra şefi gibi yönetiyor
AK Partili Hızal’dan Soyer’e Balçova cevabı!
Sinan Oğan'ın Ali Babacan’a göndermesi sosyal medyanın gündemine oturdu!
'Sonuçlar ortada' diyerek açıkladı! 8’li koalisyonda İmamoğlu ve Yavaş krizi!
Sinan Oğan açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan talebi oldu mu?
Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı mutabakat deşifre oldu! HDP'li isim terör örgütü kanalında itiraf etti
AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek mazbatasını aldı
Manisa'da Zafer Partisi'nden toplu istifa! Başkan Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladılar...
Kılıçdaroğlu'nun manipülasyonuna karşı gerçekler! PKK bitme noktasına geldi, terör koridoru paramparça edildi
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Kandil’den Kılıçdaroğlu’na bir destek daha! Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük için oy istedi
CHP'li belediyenin açtığı tesis ilk günden beri kapalı
CHP'li seçmeni çıldırtacak iddia: Küçük ortakların gözü doymuyor! DEVA, 5 vekil daha istedi
Bu kez tutmadı! YouTube 'hikayeler' özelliğini kaldırıyor

Bu kez tutmadı! YouTube 'hikayeler' özelliğini kaldırıyor

Havada dehşet! Uçağın kapısı açıldı...

Havada dehşet! Uçağın kapısı açıldı...

Dünyanın gözü Türkiye'de: Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor gören ülkesine istiyor

Dünyanın gözü Türkiye'de: Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor gören ülkesine istiyor

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor