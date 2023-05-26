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Beyaz Gazete
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Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor

28 Mayıs seçimlerine günler kala Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden önce kaset kumpasları nedeniyle adaylıktan çekilen Muharrem İnce, kendisine gelen CHP heyetine "İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor." dedi.

Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Ekleme: 26.05.2023 - 12:26 Güncelleme: 26.05.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Türkiye 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerini bekliyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde liderler yeterli çoğunluğu alamayınca seçim ikinci tura kalmıştı. İlk turdaki cumhurbaşkanı adaylarından Sinan Oğan, ikinci tur için Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklarken Muharrem İnce'nin ise kimi destekleyeceği merak konusu oldu.

KASET KUMPASI NEDENİYLE ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, birinci tur seçimlerinden önce kaset kumpaslarına maruz kalmış ve bu nedenle adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMEK İÇİMDEN GELMİYOR

Muharrem İnce'nin ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu olmuşken, CHP'li Belediye başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında olan bir grup CHP'li, Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu lehine destek isteyen CHP'li heyete İnce, 'İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor.' ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya görüşmeye ilişkin ayrıntılar şu sözlerle anlattı;
'Dün Zeydan Karalar aradı beni. O sırada Muharrem İnce'ye gidiyorlardı. Bilgi vereyim dedi ama sende kalsın dedi.

Sonra ben onu bir daha aradım. Ne oldu dedim Muharrem İnce meselesi. Ona anlattık anlattık 'Ben hastayım, annem hasta beni hasta ettiler mahvoldum ben' dedi

Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor

'DESTEK VERMEK İÇİMDEN GELMİYOR'

Zeydan Başkan da demiş ki 'Senin getireceğin oy belki yarımdır belki azdır geçtim. Sen Ümit Özdağ benzeri bir açıklama yaparsan küstürdüğün, hayal kırıklığına uğrattığın kitle ile barışabilirsin.'

Muharrem İnce de demiş ki, aynen Zeydan Karalar'dan duyduğum gibi aktarıyorum; 'İçimden gelmiyor.''

MUHARREM İNCE'NİN ANNESİNİN HASTALIĞI VE KILIÇDAROĞLU'NUN TAVRI

Öte yandan Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken bir meseleyi kaleme aldı. İnce'ye kurulan kaset kumpasının ardından annesinin hasta olduğunu ifade eden Selvi, 'Annesi Zekiye Hanım linç kampanyasından çok etkilenmiş. Tabii ki o bir anne. Sonunda hasta olmuş. Muharrem İnce'nin çekilme kararı almasında annesinin hasta olması da çok etkili olmuş.' dedi.

İKİ LİDER İKİ FARKLI YAKLAŞIM

Zekiye Hanım'ın rahatsızlığından sonra hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi aradı. İnce, yakın çevresine iki liderin yaklaşımlarını şu sözlerle aktardı; Erdoğan aradı. Annemin hasta olduğunu öğrenmiş. Geçmiş olsun, dedi. Annen için ne yapabilirim, diye sordu. Senin için ne yapabilirim, diye sordu. Kemal Bey aradı beni bir gün sonra, Tandoğan mitingine davet etti.'

İşte iki lider, iki farklı yaklaşım. Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey.

Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
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