Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor

Türkiye 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerini bekliyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde liderler yeterli çoğunluğu alamayınca seçim ikinci tura kalmıştı. İlk turdaki cumhurbaşkanı adaylarından Sinan Oğan, ikinci tur için Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklarken Muharrem İnce'nin ise kimi destekleyeceği merak konusu oldu.Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, birinci tur seçimlerinden önce kaset kumpaslarına maruz kalmış ve bu nedenle adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.Muharrem İnce'nin ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu olmuşken, CHP'li Belediye başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında olan bir grup CHP'li, Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu lehine destek isteyen CHP'li heyete İnce, 'İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor.' ifadelerini kullandı.Gazeteci İsmail Küçükkaya görüşmeye ilişkin ayrıntılar şu sözlerle anlattı;'Dün Zeydan Karalar aradı beni. O sırada Muharrem İnce'ye gidiyorlardı. Bilgi vereyim dedi ama sende kalsın dedi.Sonra ben onu bir daha aradım. Ne oldu dedim Muharrem İnce meselesi. Ona anlattık anlattık 'Ben hastayım, annem hasta beni hasta ettiler mahvoldum ben' dediZeydan Başkan da demiş ki 'Senin getireceğin oy belki yarımdır belki azdır geçtim. Sen Ümit Özdağ benzeri bir açıklama yaparsan küstürdüğün, hayal kırıklığına uğrattığın kitle ile barışabilirsin.'Muharrem İnce de demiş ki, aynen Zeydan Karalar'dan duyduğum gibi aktarıyorum; 'İçimden gelmiyor.''Öte yandan Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken bir meseleyi kaleme aldı. İnce'ye kurulan kaset kumpasının ardından annesinin hasta olduğunu ifade eden Selvi, 'Annesi Zekiye Hanım linç kampanyasından çok etkilenmiş. Tabii ki o bir anne. Sonunda hasta olmuş. Muharrem İnce'nin çekilme kararı almasında annesinin hasta olması da çok etkili olmuş.' dedi.Zekiye Hanım'ın rahatsızlığından sonra hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi aradı. İnce, yakın çevresine iki liderin yaklaşımlarını şu sözlerle aktardı; Erdoğan aradı. Annemin hasta olduğunu öğrenmiş. Geçmiş olsun, dedi. Annen için ne yapabilirim, diye sordu. Senin için ne yapabilirim, diye sordu. Kemal Bey aradı beni bir gün sonra, Tandoğan mitingine davet etti.'İşte iki lider, iki farklı yaklaşım. Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey.