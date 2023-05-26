Fatih’te korkunç olay: Ölü sayısı 4’e çıktı!

İstanbul Fatih'te çok acı bir olay yaşandı. Beş katlı binanın alt katındaki pide fırınında yangın çıktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdulkadir Erboğa kurtarılamadı. Abdulkadir Erboğa ile beraber hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Yaralı 2 kişinin tedavisinin ise devam ettiği açıklandı.

Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pide fırınında önceki gece yangın çıkmıştı. 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber vermişti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilmişti.Yangında 4'ü ağır 6 kişi yaralanmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Abdulkadir Erboğa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Yangında ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, akraba olan gençlerin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.