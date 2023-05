Dünya basınında ikinci tur analizleri: Erdoğan Türkiye'yi bir orkestra şefi gibi yönetiyor

13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını belirleyecek ikinci tur için son 2 gün. 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek Türkiye'yi, yakından takip eden dünya basını gelişmeleri tüm detaylarıyla kendi kamuoylarıyla paylaşıyor. ABD ve Avrupa basını, 14 Mayıs seçimi sonrası Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı Erdoğan'ın ise zaferini içeren analizler yayınlayarak 28 Mayıs için ön tahminlerde bulundu.'İkinci tur seçimin Türkiye'nin geleceğini nasıl şekillendireceği tüm dünyada izlenecek' diyen New York Times (NYT), 'Türkiye'nin İkinci Tur Seçiminde Neler Beklenmeli?' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.ABD'li gazete haberinde, İstanbul büro şefi Ben Hubbard'ın 'Çoğu insan Erdoğan'ın kazanacağı varsayımıyla hareket ediyor' sözüne yer verdi ve 'Erdoğan ilk turda öne geçti, önemli bir destek aldı' dedi.'Erdoğan'ın zaferi Türkiye'nin Dünya sahnesindeki rolünü nasıl etkiler?' sorusunu soran New York Times, Batı'nın bazı kesimlerinde bir Erdoğan karşıtlığı olduğunu söyleyerek, 'Uluslararası alanda, ABD'de ve Avrupa'da onun yenildiğini görmeyi çok isteyen birçok lider ve politikacı vardı. Açıkça söylemediler' değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan'ın Putin ile iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkat çeken ABD'li gazete, 'Erdoğan, Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayı reddetti ve bunun yerine Rusya ile ticari bağlarını genişletti. Erdoğan hem Putin hem de Zelenskiy'le görüşen ender liderlerden' dedi.Alman Frankfurter Rundschau, 'Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı Erdoğan'ın zaferidir' başlığını attı ve Kılıçdaroğlu'nun sağ seçmeni ikna etmek için söylem değiştirdiğini yazdı. Alman gazete, bu hamlenin HDP tabanından gelen destekte bir düşüşe neden olabileceğinin altını çizdi.'Türk lider, kayda değer bir geri dönüşle şu anda en güçlü favori konumunda' diyen Euronews, birinci turun ardından Kılıçdaroğlu'nun politika değişikliğine gittiğini belirtti ve 'milliyetçi kartı oynamak yeterli olmayabilir veya ters tepebilir' dedi.Foreign Policy ise, 'Türkiye'nin yüzüncü yılı yaklaşırken, kurucu laiklik artık moda olmayabilir ama milliyetçilik moda' değerlendirmesinde bulundu.'Yirmi yıl iktidarda kaldıktan ve bir düzineden fazla seçimden sonra, Türk lider nasıl çalışılacağını biliyor' diyen BBC, Erdoğan'ın Türkiye'yi bir orkestra şefi gibi kontrol ettiğini yazdı.İkinci turun favorisinin Erdoğan olduğunu yazan Times of Israel ise, 'Kılıçdaroğlu, ulusal oyların yalnızca yüzde 44,9'unu alarak beklentilerin altında performans gösterdi' dedi.Cumhur İttifarkı'nın meclis çoğunluğunu elde ettiğini yazan Voice of America da Erdoğan'ın ikinci tura sayılı gün kala yarışı önde götürdüğünü yazdı.France 24, 'Türkiye'deki deprem kurbanları ikinci tur öncesi Erdoğan'ın etrafında toplandı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. İlk tur sonuçlarını değerlendiren Fransız medya organı, 'Yıkılan bölgede milyonlarca insan beklentilere meydan okudu ve Türkiye'yi yirmi yıldır yöneten ve 14 Mayıs'ta Erdoğan'a oy verdi' dedi.