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Devlete olan borçların yapılandırma süresi 30 Haziran'a uzatıldı! İlk taksitler 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek...

Resmi Gazete'de yer alan karara göre; devlete olan borçların yapılandırılması için 30 Mayıs'ta sona erecek başvuru süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Ayrıca, devlete olan borçların ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Devlete olan borçların yapılandırma süresi 30 Haziran'a uzatıldı! İlk taksitler 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek...
Ekleme: 26.05.2023 - 01:06 Güncelleme: 26.05.2023 - 01:07 / Editör: Ozge Selin
Devlete olan borçların yapılandırma süresi 30 Haziran'a uzatıldı! İlk taksitler 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 30 Mayıs'ta sona erecek devlete olan borçların yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Ayrıca, devlete olan borçların ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Borçların yapılandırılması yasası nedir?

Borçların yapılandırılması yasası 13 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Devlete olan birçok başlıktaki borçlarda yapılandırmaya gidildi.

Cumhurbaşkanı'na başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatma yetkisi veriliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 30 Mayıs'ta sona erecek devlete olan borçların yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Ayrıca, devlete olan borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef, 180 milyar TL'lik borç yapılandırdı. Başvurular sonrasında 4 milyon 884 bin adet yapılandırma dosyası oluşturuldu. Bu işlemler sırasında tahsil edilen tutar ise 8 virgül 2 milyar liraya ulaştı.

Devlete olan borçların yapılandırma süresi 30 Haziran'a uzatıldı! İlk taksitler 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek...

Borçlar peşin ya da taksitlerle ödenebiliyor

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.

Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı silinebiliyor.

Yapılandırma hangi borçlar için geçerli?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dahil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.
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