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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'HDP' tepkisi: Bunlarla ne mutabakatına vardın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı iş birliğine değindi. HDP vekili Cengiz Çandar'ın yaptığı, "Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar ile mutabakat ortaya koydu" açıklamasını hatırlatan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'na bunlarla ne mutabakatına vardın diye sorarlar." ifadelerini kullandı. Çandar'ın söz konusu açıklamada 'Kılıçdaroğlu'nun anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu vurgulamasına' da değinen Erdoğan, "Bay bay Kemal ilk dört maddenin değişebileceğini söyledi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'HDP' tepkisi: Bunlarla ne mutabakatına vardın?
Ekleme: 26.05.2023 - 22:53 Güncelleme: 26.05.2023 - 23:11 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'HDP' tepkisi: Bunlarla ne mutabakatına vardın?
HDP vekili Cengiz Çandar, seçimlerden önce terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek ve seçimlerden sonra yapacaklarına ilişkin konuşmuştu. Kılıçdaroğlu'nun anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu vurgulayan Çandar, 'Yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur.' diye konuşmuştu. Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, 'Dünyanın birçok ileri ülkesi böyle zaten. Türkiye'deki Kürtler Suriye'de öz yönetim bölgesinin oluşturulmasını istiyor' demişti. Çandar, sözlerinin devamında HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu işe mutabakat ortaya koyduğunu da itiraf etmişti.

Seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, terör tutuklularına verdiği 'özgürlük' vaatlerinde söylem değişikliğine giderek 'milliyetçi' söylemlere başvurmuştu.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, bugün yaptığı açıklamada, CHP liderinin kendilerine verdiği sözler olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'HDP' tepkisi: Bunlarla ne mutabakatına vardın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'HDP' tepkisi: Bunlarla ne mutabakatına vardın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında, Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki anlaşmalara ilişkin konuştu. 'Kılıçdaroğlu Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz diyor. Böyle hak hukuk olur mu?' diyen Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu'na bunlarla ne mutabakatına vardın diye sorarlar.' ifadelerini kullandı.

'Bay bay Kemal ilk dört maddenin değişebileceğini söyledi'

Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

'PKK uzantısı HDP'nin bir vekili Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir mutabakat yaptığını açıkladı. O mutabakatlarda neler olduğunu HDP'lilerin açıklamalarından anlıyoruz. Terörist başını ve Selo'yu çıkarma. Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Kılıçdaroğlu Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz diyor. Böyle hak hukuk olur mu? Sen hak hukuk adalet diyordun. İstanbul'a böyle yürümüştün. Nerede kaldı hak hukuk. Kılıçdaroğlu'na bunlarla ne mutabakatına vardın diye sorarlar. Bay bay Kemal ilk dört maddenin değişebileceğini söyledi.'
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