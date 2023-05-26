CHP'de parti içi muhalefet harekete geçti: 24 milletvekili Muharrem İnce için kazan kaldırıyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ve yerel yönetimlere özerklik verilmesinden, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine iltisakları nedeniyle KHK'larla kamu görevlerinden ihraç edilenlerin görevlerine iadesine kadar skandal vaatlerde bulunmuştu.Yaşananlar sırasında bütün FETÖ'cüler ve PKK'lılar birbiri ardına Kılıçdaroğlu'na destek çağrıları yapmıştı. Kandil'deki terör örgütü elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi eli kanlı caniler bütün ümitlerini Kılıçdaroğlu'na bağlamış ve Kılıçdaroğlu için defalarca destek açıklamaları ve çağrıları yapmıştı.HDP mitinglerinde pervasızca “İmralı'nın kapılarını kıracağız”, “Bu yıl Öcalan'ın özgürlük yılı olacak” gibi ifadeler kullanılmıştı. Bu gelişmelerden CHP'deki Atatürkçülerin rahatsız olduğu biliniyordu ancak gerekli koşullara sahip olmadıkları için aykırı seslerini duyurmaya çalışmamışlardı.CHP içerisinde tartışmalara neden olan diğer bir mesele ise seçimler öncesi hazırlanan milletvekili listeleri oldu. “Kemalizm ırkçılıktır” ve “CHP tasfiye edilmeli” gibi skandal ifadeleri ile tepki toplayan FETÖ'cü Taraf Gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. Bölge 1. sıradan ve kumpas davalarının Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili yapılmaları, parti içindeki tansiyonu iyice yükseltti.Oyları toplamı yüzde 1 bile etmeyen 7'li koalisyonun küçük ortakları Deva, Gelecek ve Saadet gibi partilere bol keseden milletvekilliği dağıtılması, CHP'nin milletvekili sayısının iyice erimesi ve parti içindeki Atatürkçülere listelerde yer verilmemesi ise parti içi muhalefetin harekete geçmesine neden oldu. Son olarak Deva Partisi'nden '5 milletvekili daha verin, mecliste grup kuralım' teklifi yapılması, bardağı taşıran son damla oldu.Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK güdümündeki seçim stratejisi, CHP içerisindeki Atatürkçüleri de rahatsız etti. 14 Mayıs seçimlerinde FETÖ iltisaklıların CHP sıralarından vekil yapılması, KHK'larla kamu görevlerinden ihraç edilen FETÖ'cülere verilen sözler ve terör tutsakları için yapılan 'özgürlük' çağrıları sonrası rahatsızlık duyan CHP'li 24 milletvekilinin geçtiğimiz hafta Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yakın bazı kişilerle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.Edinilen bilgilere göre, bu milletvekillerinden bazılarıyla İnce bizzat görüştü. Doğu Anadolu illerimizin birinden milletvekili seçilen ve aynı zamanda önemli bir iş adamı da olan bir CHP'linin organize ettiği bu grubun 28 Mayıs seçimi sonrası önümüzdeki hafta bir deklarasyon yayınlaması bekleniyor.Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırması beklenen CHP'li Atatürkçülerin yayınlayacakları deklarasyonla Muharrem İnce'ye “partiye geri dön” çağrısı yaparak CHP'nin başına geçmesini istemeleri bekleniyor. Muharrem İnce'nin Twitter'da yaptığı 'Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, ‘İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz' şeklindeki paylaşımın da bu çağrıya hazırlık olduğu ifade ediliyor.