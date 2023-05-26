Bucak aşiretinden seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Şanlıurfa'da Bucak aşireti, ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.İkinci tur seçimlerine iki gün kala Şanlıurfa'dan önemli bir haber geldi. Kentin Siverek ilçesindeki Bucak aşireti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı verdi.AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, Siverek'te Bucak aşireti lideri Sedat Edip Bucak'ı ziyaret ederek 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.İsmail Emrah Karayel ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:‘'Siverek ilçemizde, önceki dönem Şanlıurfa Milletvekilliği yapmış, Bucak Aşiretinin Lideri Sayın Sedat Edip Bucak'ı ziyaret edip, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 28 Mayıs seçimi için destek istedik. Destekleri ve nezaketleri için kendilerine teşekkür ederiz.'' dedi.Öte yandan aşiret reisi Sedat Bucak'ın yeğeni Mustafa Hakkı Bucak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hakkı Bucak, 'İkinci turda Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz.' ifadelerini kullandı.