Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 19.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...“Her geçen gün atmosfer, Sayın Cumhurbaşkanımızın lehine yani daha iyiye doğru gitmeye başladı. Bunun en büyük sebebi karşı taraftaki, özellikle millet ittifakının vatandaşa güven vermemesi, ne oldukları belli olmaması. Çünkü insanlar ideolojiniz her ne olursa olsun, dünyaya bakışınız her ne olursa olsun, bu bakışınızda bir dürüstlük istiyor.Karşı tarafın ne olduğu belli değil. Bu da vatandaşa çok ciddi anlamda güvensizlik veriyor. Tabi ki esnaf bu güvensizliği görüyor ve buna karşılık da Sayın Cumhurbaşkanımıza, gün gittikçe atmosferde muhabbetin artışı söz konusu.”ÜMİT ÖZDAĞ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNİ AÇIKLADI!“Biliyorsunuz ki ‘Türklük' kavramıyla alakalı olarak Babacan'ı söylemiş olduğu sözler vardı. Bunlardan dolayı zannediyorum Ümit Özdağ da ciddi endişeler olmaya başladı. O yüzden böyle bir metin düzenlediler, bir protokol düzenlediler ama burada kendi aralarındaki, yani altılı masanın yapmış olduğu mutabakat metniyle çok ciddi farklılıklar var.(Ümit Özdağ ile imzalanan metin) Mesela 4. maddeye bakalım. ‘Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir.' diyor. Ama altılı masanın mutabakat metnine bakıyorsunuz, ‘Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz.' diyor. Yani siz kalkıp da PKK terör örgütü marşı okursanız, belediyede bu tür uygulama yaparsanız, şehitlerimizin ismini kaldırıp, PKK terör örgütüyle ilişjkisi olan veya ilgili olan kişilerin ismini, sokaklara vermeye kalkarsanız, ortak mutabakat metninde ‘Siz buraya kayyum uygulaması yapamazsınız.' diyorlar. Ama bunun tam tersine Ümit Özdağ'ın gelip imzalattırdığı metinde ‘Yargıya bağlanarak bu kararlar uygulanacak ve gerekenler yapılacak.' deniliyor.Aralarında çok ciddi bir çelişki var. Bunu öncelikli olarak belirtmek istiyorum. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Sayın Akşener'in seçim afişlerinde yazıyordu... Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi?”ÖZDAĞ DEVA PARTİSİ İÇİN SÖYLEDİKLERİNİ UNUTTU!Özdağ, FETÖ'ye, bu ülkeyi geri verecekler.' diyor. Burada iki tane soru sormak istiyorum. Bu çok uzun bir süre önce söylediği sözler değil. Yani seçim geçirdikten sonra kendi aralarında yaptıkları bir konuşmadan bahsetmiyorum. Hani bir seçim geçer, iki seçim geçer. Yine siyasetçinin bir duruşu, dik olması gerekir. Ama Özdağ, ‘Bu ülkeyi FETÖ'ye mi teslim edeceksiniz?' diyor. Ali Babacan bu lafa, ‘Peki Ümit Bey bunlar FETÖ'ye teslim edecekti de siz niye gittiniz bu ittifakla birlikte oldunuz?' diyor. İkinizde birbirinizden beter bir durumdasınız. Bu milletin aklıyla böylr dalga geçmek olabilir mi? Suçladığı suç, söylemiş olduğu itham, ‘FETÖ terör örgütüne Türkiye'ye teslim edecek bunlar.' diyor. Peki siz bunu bile bile bir koltuk sevdası için kendi davanızı, kendi mücadelenizi, arkadaşlarınızı yarı yolda mı bıraktınız? Onlar sattınız mı bir anlamda? Koltuk için mi? Size 3 değil, 20 değil, 30 tane koltuk verildiği zaman demek ki her türlü ideolojinizden vazgeçebilecek durumdasınız. Ali Babacan tarafına bakalım. Sizi FETÖ'cülükle şuçlamış. FETÖ terör örgütünün desteğini Kılıçdaroğlu'nun aldığını bende söylüyorum. Bu doğru bir tabir. Biliyorsunuz bunun tweetleri ortada. Hakan Şükür veya FETÖ'cü hesaplar, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini istiyor. Ama buna rağmen Ali Babacan hiç konuşmuyor.Siyasetçide biraz duruş olması lazım. Topluma güven vermesi lazım.”ÖZDAĞ, İMAMOĞLU'NA ‘KUTSALI OLMAYAN SİYASETÇİ' DEMİŞTİ!Tam anlamıyla tükürdüğünü yalamış durumda. Buradan şunu sormak istiyorum. Ümit Özdağ'ın geçmişte yapmış olduğu söylemlerin bazılarılarına bende katılıyorum. İmamoğlu, gerçekten siyasi duruşu olan birisi değil. Ne olduğu belli değil. Bir gün ‘Benim amcam ülkücüydü' diyor. Bir gün bakıyorsunuz HDP'lilerle ağaç ekiyor.Bu lafları hem söylüyorsunuz. Sonrada gidip, onlarla birlikte oturup, HDP'nin desteklediği, PKK terör örgütünün desteklediği, FETÖ'nün desteklediği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için onların arasına giriyorsunuz.”ÜMİT ÖZDAĞ, ‘6'LI MASA GELİRSE FETÖ DÖNER' SÖZLERİNİ YUTTU“Özdağ, ‘6'lı masa gelirse FETÖ geri gelir. Türkiye'de iç savaş çıkar' diyor. Gitti onlarla birlikte oldu. Bu koltuk sevdası insanın her şeyini değiştiriyor. Türkiye'de siyaseti lekeleyen işler bunlar. İnsanı siyasetten soğutan işler bunlar. Siyasetin de kendine göre bir duruşu olması lazım.Ümit Özdağ'ın son seçimidir bana göre. Bu saatten sonra ne diyecek? Mesela gelip de milliyetçi insanların yüzüne bakarak, HDP'nin desteğini alarak seçime girdiğini kendi ağzıyla kabul eden Ümit Özdağ, şimdi ne diyecek? HDP'liler, Ümit Özdağ'a ‘faşist' diyorlardı. Demediği hakareti bırakmıyorlardı. Onlar da Ümit Özdağ'ı kabul ettiler. Bu nasıl bir ortam? Siz vatandaşımıza nasıl güven verebilir, nasıl bir istikrardan söz edebilirsiniz. Şöyle bir kadronun Türkiye'yi ayakta tutabilmesi mümkün mü?”KILIÇDAROĞLU'NDAN ‘SEZGİN TANRIKULU TERÖRE KARŞIDIR' YALANI“Sezgin Tanrıkulu gibi bir kişiliğin PKK terör örgütüne karşı çıktığını düşünüyor, Kılıçdaroğlu. ‘YPG bir terör örgütü değildir' dedi. ‘İHA-SİHA'lara alçaklıktır' dedi. Dicle'ye gitti, PKK terör örgütünün kurulduğu yerde ‘buralara bahar geldi' dedi.Bir teröristin cenazesinde, bakın kim var burada. Sezgin Tanrıkulu... Sizin teröre karşı duruşunuz bu şekilde mi oluyor? Çok ilginç bir duruşunuz var.”KILIÇDAROĞLU, YÜKSEL TAŞKIN'IN SÖYLEDİKLERİNİ İNKAR ETTİKılıçdaroğlu'nun ‘Yüksel Taşkın ‘Kemalizm'i ırkçılık olarak tanımlamaz.' şeklindeki açıklaması hakkında konuşan Gökçek, “Sayın Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve siz, insanların gözünün içine baka baka yalan söyleme huyundan ne zaman vazgeçeceksiniz? Bıktı artık millet. Birazcık siyasetçilere güven olmalı. İnsanların gözünün içine baka baka bu kadar yalan söylenir mi?” dedi.KILIÇDAROĞLU HDP-PKK İLİŞKİSİNİ BİLMİYORMUŞ!“Her şeyi biliyor, bir tek bunu bilmiyor. Cumhur İttifakı ile ilgili her konuyu çok iyi bilir, ama kendi ittifakındaki HDP'nin ne iş yaptığını zerre kadar bilmez. Sayın Kılıçdaroğlu, Abdullah Öcalan denilen teröristin ‘heykelini dikeceğim' diyenler, sizin için terörle iltisaklı değil mi? ‘PKK silahlı bir halk hareketidir' diyenler, sizin için terörle ilişkili değil mi? ‘Biz arkamızı YPG/PYD'ye dayadık' diyenler PKK terör örgütüyle sizce ilişkili değil mi?Ne bekliyorsunuz? Çıkıp kendilerinin ağızlarından bunları ifade etmesini mi istiyorsunuz? Kendileri demediler mi ‘Dağdaki arkadaşlarımız gelecek. Burada siyaset yapacaklar.' diyerek be bunun içerisinde terörist elebaşlarının tek tek isimlerini saymadı mı Pervin Buldan? Bunlar sizin için terörle ilişkili olmuyor mu? ‘Ben bunları nereden bileyim' diyor. ‘Varsa, devletin istihbaratı var gerekeni yapsınlar.' diyor.”PKK'NIN KANALINDA KILIÇDAROĞLU'NA OY ÇAĞRISI“PKK terör örgütüne yandaş olan kanallarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklamı dönüyor. Sayın Akşener haberiniz yoksa size geliyordur, buradaki medya kayıtları. Açın, bakın, görün buyrun. Mesele bu...”İMAMOĞLU, PAZARCI ESNAFA HAKARET ETTİ“ PKK terör örgütünün elebaşlarından övgüler alacaksınız, vatandaş da size tepki gösterdiği zaman ‘terbiyesiz, ahlaksız' olacak. Niye? Başak Demirtaş'ın doğum günü kutlamalarına, eşiniz gitti Sayın İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte. Siz, Diyarbakır annelerine gittiniz mi mesela? Öcalan'a özgürlük isteyenler, İBB'nin tiyatrolarında oyunlar oynuyorlar. Bunlara hiçbir tepkiniz var mı mesela?Vatandaşlar bunları biliyor. Şimdi vatandaşa niye laf ediyorsun, vatandaş bununla ilgili tepki gösterdiği zaman? Bunları işe kim aldı Sayın İmamoğlu?”