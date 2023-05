Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yapay bir milliyetçilik dili kullanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendiriyor. Başkan Erdoğan 28 Mayıs seçimleri için vatandaşları sandığa davet etti. Erdoğan "Meydan biz hazırız, bu işi bırakmayacağız diyor. Rehavet yok taban bu işe asılıyor." dedi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yapay bir milliyetçilik dili kullandığını söyledi ve "Nazileri mumla aratacak dil kullanıyorlar" diye ekledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendiriyor.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



Esenler'de muhteşem miting oldu. gerek alana gelirken gerek çıkıştı. O coşku insanın bütün yorgunluğunu alıyor. Onun öncesinde hanımlarla çok güzel program yaptık. Bu Seçim öncesine kadar hanımlarla bu kadar geniş çaplı toplantı yapmamıştık. Bugünkü toplantıda 3 bini aşkın hanım vardı.



Meydanlar olsun, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantı olsun rehavet olmadığını gösteriyor. Tabanın çok kararlı olduğunu görüyorum 2. tur için. Esenler'de 150 bin kişi 'biz hazırız'ı gösteriyor. Yarın da açık hava toplantısını Beykoz'da yapacağız. Beykoz'da da aynı coşkunun olacağına inanıyorum. Bir tarafta 21 yıldır tanıdıkları başkan var. Öbür tarafta Kılıçdaroğlu'nun referansı yok.



"KILIÇDAROĞLU'NUN LİNÇ KAMPANYALARI RUTİNLEŞTİ"



Kendinden olmayana tahammülü göstermeyen Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları rutinleşti. Bu bunların demokrasiden ne aldığını da gösteriyor. İlk başvurdukları yöntem linç kampanyası. Bunu 14 Mayıs'tan sonra depremzedelere de yaptılar. Depremzedelerimize insani olmayan saldırılar yapıldı. Kendilerine oy vermedi diye vatandaşlarımıza hakaret kalmadı. İyiliğin karşılığını bekleyen tefecidir. Elle kalp yapmakla kalp kazanılmıyorsa, kendine demokrat dede demekle de demokrat olunmuyor. Kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan bir zihniyete sahipler. Allah bu zihniyete fırsat vermesin. Sayın İnce'yi adaylıktan çekildikten sonra aradım. Adaylıktan çekilmesine de üzüldüğümü ifade etmiştim. Bu sırada hastalanan validesi için geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İnce'nin rahatsızlığını duyunca kendisini aradım ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bize düşen varsa elimizden geleni yapalım dedik. Ben de hastaneden çıktım istiharetteyim dedi.



"İŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKACAK BEN DE MERAKLA BEKLİYORUM"



Bunların Kılıçdaroğlu'nun ilkesiz siyaset yaptığının göstergesidir. Siyaseti hizmet yarışına değil at pazarlığına çevirdiler. Oy oranına bakmadan CHP'den bir bakanlık ya da bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı kopardı. Toplam oyu 1'i bulmayan partiler 40 vekil kopardı. Sormazlar mı adama 'Ey CHP şimdi sana ne kalıyor?'. Hesap uzmanıyım diyorsun. 40'ını ufak partilere verdikten sonra sana ne kalıyor? Bizim böyle bir anlayışımız yok. Milleti kandırmakla siyaset olmaz. Bunlara gereken cevabı milletim verecek. Kılıçdaroğlu birbirine benzemez bu kadar şürekayla işin içinden nasıl çıkacak ben de merakla bekliyorum.



PKK uzantısı YSP'nin bir vekili Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir mutabakat yaptığını açıkladı. O mutabakatlarda neler olduğunu HDP'lilerin açıklamalarından anlıyoruz. Terörist başını ve Selo'yu çıkarma. Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Kılıçdaroğlu Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz diyor. Böyle hak hukuk olur mu? Sen hak hukuk adalet diyordun. İstanbul'a böyle yürümüştün. Nerede kaldı hak hukuk. Kılıçdaroğlu'na bunlarla ne mutabakatına vardın diye sorarlar.



"NAZİLERİ ARATMAYAN BİR DİL KULLANIYOR"



Milletim bu yapay milliyetçilikle ilgili kararını verdi. Bunların söylediklerine inanılmıyor. Bunlar yalanı kabak çekirdeği gibi yiyorlar. Çok rahat yalan söylüyorlar. Bay bay Kemal yalanın piri. İki hafta öncesine kadar helalleşme diyordu şimdi nefret kusuyor. Düne kadar sosyal demokratız diyorlardı, bugün nazileri mumla aratacak dil kullanıyorlar. Bu kadar ileri gittiler. Bölücü örgütün uzantılarıyla olan ilişkilerini rahatlıkla devam ettiriyorlar. Ne şiş yansın ne kebap yansındır bunun adı. Kandil'den gelen destek videolarına karşı bir kere bile 'Bizim size ihtiyacımız yok' demediler. Şimdi çıkmış milletin gözünü boyamaya çalışıyorlar. Yanındakiler de teröristlerle anılmaktan imtina etmiyorlar. CHP'nin İstanbul İl Başkanı'nın terörist seviciliğini görüşmüşsünüzdür. PKK'nın kurucularından birinin öldürülmüş olmasına 'yanlış' diyor. Kılıçdaroğlu CHP yöneticilerini de terörist sevici doldurdu. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarım bunları çok iyi görüp kararını vermeli.



"PKK İLE KÜRT KARDEŞLERİMİZİ AYRI TUTUYORUZ"



PKK ile Kürt kardeşlerimizi ayrı tutuyoruz. Onlar bir tarafa Kürt kardeşlerim bir tarafa. CHP zihniyetinin Kürt kardeşlerimize yaşattığı zulümlere biz son verdik. Onların dillerinden kimliklerinden dolayı yaşadığı sorunları çözüme kavuşturan biz olduk. Bundan sonra da Kürt kardeşlerimizle devam edeceğiz. Çatısı altında bulunduğumuz bu salon Çözüm Süreci'nde çok şeylere tanık oldu. Biz neler yaptık, neleri çözmeye çalıştık.



"BEN ONLARIN GRAMAJINI BİLİYORDUM"



Bu söylenen kişilere başbakanlıksa başbakanlık verdik. Bakanlıksa bakanlık... Ama insanoğlu doymuyor. Başbakanlık görevini verdiğimiz zat ayrılığında bir veda konuşması yapmıştı. Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz demişti. Diğeri bana istifasını getirirken yanımdaki arkadaşların kifayetsiz olduğundan bahsetmişti. Senin yanındakiler ne kadar kifayetli diye sorduğumda bana cevap verememişti. Ben onların gramajını biliyordum.Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kapmak için ihtiyacı var. Hepsini toplasan 1 yapmıyor. Kılıçdaroğlu'nun derdi ne yapıp ne edip Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kapmak. Birinci turdaki durumu gördük. İYİ Parti, öbür tarafta HDP. Ağırlıklı olan bu iki parti. Diğerleri 1 puanı bile toplayamıyor. Kılıçdaroğlu o kadar hesap uzmanı ki bunlara 40 vekillik verdi. Karşımızda olan koalisyon tek başına değil. Bir de bunların dışarıda hamileri var.



"DÜNYA LİDERLERİ ARIYOR"



Biz bağımsız güçlü Türkiye'yi kurmaya çalışırken onlar bölünmüş Türkiye istiyorlar. Biz pazar günü seçimi aldığımızda onların hesapları tutmayacak. Bunlar paramparça olacaklar, duman olacaklar. Bunların bir kısmı veya tamamı emekliye ayrılacak. Bunların uluslararası platformdaki ağırlığı ne? Kilosu ne? Buna baktığımızda bunu göremezsin. Zatımı dünyadaki liderler yoğun bir şekilde arıyorlar 'ben önce geleyim, törene geleyim' diye. Onlar da tüm kamuoyu araştırmalarını takip ediyorlar. Biz de pazar gününü görelim, sizi ararız diyoruz. Bu konuda bazı şeyleri hemen konuşursak yanlış olur. Partiden ayrılıp bize katılmak isteyenlere kapımızı kapatmadık. Ama sabıkası olanları ayrı. Bu tabanımızı da üzer. Sabırlı olmakta fayda var. Onların bir çoğuna da ihtiyacımız yok.



"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNEMİZ OLACAK"



Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız. Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilmekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak.



"TOPLUMA SÜREKLİ KARAMSARLIK POMPALIYORLAR"



Bunlardan hiç doğru söz duydunuz mu? Ben duymadım. Benim belediye başkanlığımda da aynı şeyi söylediler. Bu konserler tüm belediyelerde her zaman yapılmıştır. Bunlar topluma sürekli karamsarlık pompalıyorlar. 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi? Bu sahtekarlık. Böyle bir şey bizim bankalarımızda hiçbir zaman cereyan etmedi. Bunlarda her numara var? Bölücü faaliyete hizmet etmedikçe hangi konser engellendi? Bir siyasi parti insanaları ikna etmek istiyorsa yalandan kaçınmalı. CHP Genel başkanı korku senaryolarıyla insanımızı kandırmaktan vazgeçmiyor.



"KILIÇDAROĞLU BOL KESEDEN ATIYOR"



Dün vatandaşlara SMS göndermiş. Kendisi seçilirse vatandaşın kredi kartı borçlarını hazine devralacakmış. Bu nasıl yalan? Sen şuanda neyin hesabını yapıyorsunuz? Bütçeyi nerenin onayıyla çıkaracaksın? Parlamentoda 323'le Cumhur İttifakı var. Bütçe Komisyonda ne yapacaksın? Onlar da Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı sana yol vermedikçe bunu geçiremezsin. Milleti aldatma. Buralardan bunu geçirmen lazım. Buraya Cumhur İttifakı hakim olduktan sonra bunu nasıl yapacaksın? Bol keseden atıyor. Milletimizi kandırma. Hesap uzmanıymış. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Komisyon ne iş yapar parlamento ne iş yapar, öğren. Biz Başkan olduğumuzda Meclis çoğunluğu da bizde. Bunları yine biz çözeriz.



3 ayda hastane yapamaz dediler Defne'de 2 ayda bitirdik. 1 yılda deprem bölgesinde konutları tamamlayacağız.