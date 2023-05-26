Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Pazarcıyla kavga ediyor, böyle idarecilik olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de düzenlenen mitinge katıldı.'ALANDA RESMİ RAKAM 90 BİN, YOLLARDA 50 BİN'Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Biz Esenler'i çok seviyoruz. Bu muhteşem kalabalığın toplandığı meydan sevilmez mi? Alanda resmi rakam 90 bin, yollarda 50 bin. Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak. Pazar günü Esenler bir başka ses verecek. Sizleri en kalbi duyugularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Esenler'i selamlıyorum. Bugün bu meydanda muhabbet var, samimiyet var. Bugün bu meydanda dayanışma var, gönülden gönüle bir yol var.'14 MAYIS'TA YÜZDE 87'NİN ÜZERİNDE BİR KATILIMLA DÜNYAYA DEMOKRASİ DERSİ VERDİK'Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla dünyaya demokrasi dersi verdik. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini gerçekleştirdik. Milletin iradesinin başımızın üstünde yeri vardır. İlk turda rakiplerimize hatrı sayılır bir fark attık. Parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra Bay Bay Kemal'in yapabileceği bir şey var mı? Çoğunluk bizde. Sen nasıl kanun çıkaracaksın. İnsanımız 'İstikrar sürsür Türkiye büyüsün' diyor.'SİYASİ İSTİKRARSIZLIK TÜRKİYE'YE ALTIN YILLARINI KAYBETTİRDİ'Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Ömrü 2-3 ayı bulan koalisyon hükümetleri gördük. Siyasi istikrarsızlık Türkiye'ye altın yıllarını kaybettirdi. Türkiye daha önce göremediği yerlere bizimle geldi. Milletimiz ülke tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle son 21 yılda tanıştı. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Terör örgütleriyle en başarılı mücadele bu dönemde verildi. Küresel siyasette ülkemizin ağırlığı bu dönemde arttı. Hak ve özgürlükler adına en ileri reformlar bu dönemde yapıldı. Bölgeler arası gelişmişlik farkları bu dönemde giderildi.'PAZARTESİ HESABINI SORACAKLAR'Milletimiz istikrar için tercihini bizden yana kullandı. 28 Mayıs'ta 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi çok daha güçlü şekilde tamamlayacağız. Bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Toplam oyu yüzde biri bulmayan 3-4 partiye 40 vekillik verdiler. Pazartesi günü ortalık savaş alanına dönecek. Niye? Senin bu kadar vekilin varken nasıl oldu da partilere verdin. Bunun hesabını soracaklar. Güya hesap uzmanısın. Bunlar hapisteki canileri dışarı salma sözü verdiler.'KILIÇDAROĞLU TALİMATI KANDİL'DEN ALIYOR'Benim milletim teröristlerle beraber olana eyvallah etmez. Bay Bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. Benim milletimin aklıyla alay edilmeyeceğini bunlara tekrar hatırlatacağız.'PAZARCIYLA KAVGA EDİYOR BÖYLE İDARECİLİK OLMAZ'İstanbul'da sel var, Başkan Bodrum'da . Dün de bir pazarcıyla kavga ediyor. Zabıtalarla tutup karakola götürüyor. Böyle bir idarecilik olmaz. Böyle bir belediye başkanlığı olmaz. Bıraktı belediyeyi gitti Van'da siyaset yapıyor. Orada da PKK'nın işaretini yapıyor. Pazar günü bunlara gereken dersi vermemiz lazım.Sığınmacılar konusunu mutlaka çözüme kavuşturacağız.