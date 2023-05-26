AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek mazbatasını aldı

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, 14 Mayıs’ta milletvekili olmuştu. AK Parti'den Ankara 2. Bölge milletvekili olan Gökçek bugün mazbatasını aldı.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek', 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte milletvekili olmaya hak kazanmıştı. AK Parti'den Ankara 2. Bölge milletvekili olan Gökçek bugün mazbatasını aldı. Mazbatasını alıp, Gazi Meclise kaydını yapan Gökçek sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Mazbatamızı aldık. Gazi Meclisimize kaydımı yaptırdık. Allah(C.C.) vatanımıza, milletimize hayırlı hizmetler nasip etsin” ifadelerini kullandı.