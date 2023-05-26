  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

96 kilometresi tamamlandı: Van- İran sınırı güvenlik duvarıyla geçilmez olacak

Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başlatılıp, Van'ın Çaldıran ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar olan İran hattındaki 560 kilometrelik sınıra modüler beton duvar örme çalışmaları devam ediyor. Van-İran sınır hattında planlanan 295 kilometrelik duvarın 96 kilometresi tamamlanırken, geri kalan kısmın bitirilmesi için de çalışmalar sürüyor.

Ekleme: 26.05.2023 - 22:02 Güncelleme: 26.05.2023 - 22:08 / Editör: Ozge Selin
96 kilometresi tamamlandı: Van- İran sınırı güvenlik duvarıyla geçilmez olacakVan'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ederken, tedbirler de artırılıyor. Kaçak geçişlerin engellenmesi için 2021'de, Van-İran sınır hattında bulunan 295 kilometrelik bölümdeki çalışmalarda, Çaldıran ve Özalp ilçeleri sınırlarında bulunan 96 kilometrelik kısım tamamlandı.

Geri kalan bölümde de yüksekliği çelik tellerle birlikte 5 metreyi, genişliği ise 2,87 metreyi bulan beton bariyerler döşeniyor. Beton bariyerler döşenirken, aynı güzergahta kaçak geçişlerin engellenmesi için hendekler de kazıldı. Jandarma, hudut birlikleri ve özel harekat polisleri de sınırda gerekli güvenlik önlemleri alıyor. Önlemlerle, son 3 yılda 155 bin 774 kaçak göçmenin geçişleri engellendi.

96 kilometresi tamamlandı: Van- İran sınırı güvenlik duvarıyla geçilmez olacak

Van Vali Yardımcısı Furkan Duman, Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Kaplan, duvar çalışmalarının yapıldığı sınır hattında inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı.

96 kilometresi tamamlandı: Van- İran sınırı güvenlik duvarıyla geçilmez olacak

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

'Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde İçişleri Bakanlığı'na tevdi edilen sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyetini sağlama görevinin verdiği yetki ve 'hudut namustur' şiarıyla ülkemizin sınır güvenliğine yönelik yatırım ve faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde sürmektedir. İran sınırının tamamında devam eden güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa çalışmalarının da ivedilikle sonuçlandırılmasıyla birlikte ülkemiz doğu sınırları fiziksel bir engel sistemiyle tahkim edilmiş, güçlendirilmiş olacaktır...

96 kilometresi tamamlandı: Van- İran sınırı güvenlik duvarıyla geçilmez olacak

Ülkemizin bütün sınırları caydırıcılığı yüksek, anında müdahaleye olanak verir altyapı sağlayan Sınır Fiziki Güvenlik sistemleriyle donatılmış olacaktır. Geleneksel bir şekilde insan gücü ve fiziki güvenlik sistemlerine dayanan sınır güvenliği yaklaşımının yanı sıra teknolojik güvenlik sistemlerinin temin ve tesisine yönelik yoğun çalışmalarımız da devam etmektedir. Bugüne kadar Van ilinde 96 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolunun inşası tamamlanmıştır, kısa sürede yaklaşık 295 kilometrelik hattın tamamının fiziki güvenlik sistemleriyle güçlendirilmesi hedeflenmektedir...

Elektro-optik kulelerin 103 tanesi Van ilimiz sınırlarındadır, hudut boyunda yapımı devam eden enerji nakil hatlarına yönelik yatırımın güncel değeri 300 milyon TL tutarındadır ve Van ilimizde yapımı tamamlanan asansörlü kule sayısı 6'dır. Sınırlarımızdaki teknolojik güvenlik sistemlerinin tamamlanmasına yönelik çalışma ve yatırımlarımız sürmekte olup kısa vadede bütün sınırlarımızın en gelişmiş teknolojik sistemlerle donatılması sağlanacaktır.'


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'de parti içi muhalefet harekete geçti: 24 milletvekili Muharrem İnce için kazan kaldırıyor
Bakan Bozdağ'dan kira artışı düzenlemesi açıklaması: Çalışma tamamlanmış durumda
700 üniversiteli öğrenci topluluğu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek: Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan yanayız
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yapay bir milliyetçilik dili kullanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'HDP' tepkisi: Bunlarla ne mutabakatına vardın?
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Pençe Kilit' açıklaması: Teröristleri çukurlara gömdük
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısını terleten sorular: CHP'li Muharrem Erkek'ten 'parlamenter sisteme geçiş mümkün değil' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Pazarcıyla kavga ediyor, böyle idarecilik olmaz
Türkevi saldırganı yakalandı
Heyecanlandıran açıklama geldi: Gabar'dan yeni müjde! Petrol fışkırıyor: Mevcutların 10 katı
İzmir’de başörtülü kadına çirkin saldırı: Eşek olmasanız Tayyip’e oy vermezsiniz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Yunanistan'da seçim gündemine ara! Uykularını kaçıran gelişme: Dünya çapında en stratejik olanı…
Fuat Oktay'dan Zafer Partisi ile CHP'nin protokolüne tepki
France 24: Erdoğan'ın ajandası var, Kılıçdaroğlu'nun sonraki gün için bile planı yok
Dünya basınında ikinci tur analizleri: Erdoğan Türkiye'yi bir orkestra şefi gibi yönetiyor
AK Partili Hızal’dan Soyer’e Balçova cevabı!
Sinan Oğan'ın Ali Babacan’a göndermesi sosyal medyanın gündemine oturdu!
'Sonuçlar ortada' diyerek açıkladı! 8’li koalisyonda İmamoğlu ve Yavaş krizi!
Bu kez tutmadı! YouTube 'hikayeler' özelliğini kaldırıyor

Bu kez tutmadı! YouTube 'hikayeler' özelliğini kaldırıyor

Havada dehşet! Uçağın kapısı açıldı...

Havada dehşet! Uçağın kapısı açıldı...

Dünyanın gözü Türkiye'de: Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor gören ülkesine istiyor

Dünyanın gözü Türkiye'de: Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor gören ülkesine istiyor

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor