  • USD: 19,90 - 19,94
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yılın en kötü filmi: Yüzyılın yalancıları vizyonda 'Aramızda Kalmadı'

Seçim sonuçlarına ilişkin CHP yalanlarının paylaşıldığı “Aramızda Kalmadı” videosu sosyal medyayı salladı. Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan tarafından paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu, binlerce kişi söz konusu videoyu paylaştı.

Ekleme: 25.05.2023 - 20:49 Güncelleme: 25.05.2023 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
Yılın en kötü filmi: Yüzyılın yalancıları vizyonda 'Aramızda Kalmadı'
14 Mayıs seçimleri öncesi CHP'lilerin seçim sonuçlarına ilişkin yalan ve çarpıtmalarının yer aldığı 'Aramızda Kalmadı Şimdi Vizyonda' videosu sosyal medyada trend topic oldu.

CHP'nin seçim tahminlerinin komik bir dille anlatıldığı videoda, yılın en kötü filmi, başrol oyuncusu, erkek ve kadın oyuncusu ile yardımcı oyuncusu başlıklarıyla çarpıtma tahminlere yer veriliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim tahminlerine ilişkin 'Ben hesap uzmanıyım, gerçekten ben hesap uzmanıyım en az yüzde 60. 50 artı 1 değil. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar' ifadeleriyle başlayan videoda, Kılıçdaroğlu'nun bu yorumu 'Yılın en kötü filmi' olarak gösteriliyor.

Yılın en kötü filmi: Yüzyılın yalancıları vizyonda 'Aramızda Kalmadı'

Videoda 'Yılın En Kötü Kadın Oyuncusu' olarak Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayımız yüzde 50'yi zorluyor' ifadelerine yer veriliyor.
Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın 'Bu arada aramızda kalsın Başkanım kazanıyoruz' diyaloglarının yer aldığı videoda, İmamoğlu'nun 'Aramızda kalsın anladınız siz ne demek istediğimizi. Bizi izlemeye devam edin sevgili vatandaşlarımız.' 'Yalan söylemeyi bilmiyoruz ne ben biliyorum, ne Genel Başkanım biliyor' sözleri hatırlatılıyor.

Yılın en kötü filmi: Yüzyılın yalancıları vizyonda 'Aramızda Kalmadı'

'13. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.' diyen İmamoğlu'nun sözleri 'Yılın en kötü erkek oyuncusu', Mansur Yavaş'ın 'Hiç kimseyi kandıracak, yalan söyleyecek pozisyonumuz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir' ifadeleri ise 'Yılın en kötü yardımcı oyuncusu' olarak gösteriliyor.
Videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya yumruğunu vurarak 'burdayım ben burdayım' sözleri ise 'Yılın en kötü başrol oyuncusu' olarak gösteriliyor.
Sosyal medyada büyük ilgi toplayan video İmamoğlu'nun ' Gülmeye devam' sözleriyle bitiyor.

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Yılın en kötü filmi! Yüzyılın Yalancıları. Size bir sır vereyim mi 'Aramızda Kalmadı'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
CHP'li İmamoğlu 'Ahlaksızsın terbiyesizsin' diyerek tezgahından indirttiği pazar esnafı vatandaşı dava edeceğini duyurdu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca’dan Kılıçdaroğlu’na SMA cevabı: Kemal Bey biz onu zaten yapıyoruz!
Ankara'da sağanak sele neden oldu: Yollar göle döndü
Bursa’da akıllı şehre dönüşüm başlıyor
CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide buluştu: Erdoğan düşmanlığı...
Kurtulmuş'tan 28 Mayıs mesajı: İkinci turda çok büyük bir farkla milletimiz Erdoğan'ı seçecek
Pazarcı esnafı HDP ile olan ittifaka tepki gösterdi: Ekrem İmamoğlu ağır hakaretler saydırdı
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'kayyum' göndermesi: Kime yalan söylüyor?
Başkan Erdoğan'dan seçmene net mesaj: Sandıklara sahip çıkın! Rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Merkez Bankası toplantısı sonrası kritik mesajlar
Brüksel'de alçak saldırı: PKK yanlıları oy kullanma alanından ayrılan bir genci yaraladı
Konda'nın ikinci tur anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde
Ticaret Bakanlığı otomotiv bayilerine ceza yağdırdı
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sert tepki: Hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız
ABD'de ekonomik kriz: Derin resesyon kapıda
Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu'na Batı'dan sert tepki: Kimse sana inanmıyor
İYİ Parti'de istifa rüzgarı... AK Parti'ye katıldılar
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

İstanbul Başakşehir’de vahşet: 20 kedi ölü bulundu

İstanbul Başakşehir’de vahşet: 20 kedi ölü bulundu

Dünyanın gözü Türkiye'de: Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor gören ülkesine istiyor

Dünyanın gözü Türkiye'de: Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor gören ülkesine istiyor

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor