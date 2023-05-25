  • USD: 19,86 - 19,90
  • EURO: 21,40 - 21,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan önemli açıklama: Tuzla’da 20 site dönüşecek!

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ilçe genelindeki yapı ömrünü tamamlamış sitelerin yöneticileriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirerek kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da hayata geçirdiği 'Yarısı Bizden' kampanyasının desteğiyle, Tuzla'da 20 sitenin daha dönüşümü için rezerv alan, imar planı ve proje desteği sağlandı. Toplam 5 bin vatandaşın yaşadığı sitelerdeki binaların kısa sürede yıkılıp yenilerinin inşa edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 1999 Gölcük Depremi sonrasında orta hasarlı ve deprem riski taşıyan binaların yıkım çalışmaları da devam ediyor.

Ekleme: 25.05.2023 - 12:35 Güncelleme: 25.05.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan önemli açıklama: Tuzla’da 20 site dönüşecek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Yarısı Bizden' kampanyası, İstanbul'un yanı sıra Tuzla'da da büyük bir ilgi görüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 2009 yılından itibaren ilçede bulunan ve yapı ömrünün tamamlamış sitelerin yöneticileri ile kentsel dönüşüme yönelik gerçekleştirdiği bire bir görüşmeler, 11 ili etkileyen depremlerin ardından hız kazandı. Asrın Felaketi ve ‘Yarısı bizden’ kampanyasının ardından Başkan Yazıcı’nın bire bir gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda 20 sitenin daha dönüşümü için rezerv alan, imar planı ve proje desteği verildi. Toplamda 5 bin vatandaşın yaşadığı sitelerdeki binaların kısa süre içerisinde yıkılarak yeni binaların yapılması amaçlanıyor. Ayrıca 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi sonrasında orta hasarlı olan ve deprem riski taşıyan binaların da yıkımına devam ediliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan önemli açıklama: Tuzla’da 20 site dönüşecek!

“10 BİNE YAKIN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ İLGİLENDİREN DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI BAŞLATMIŞ OLDUK”

Tuzla’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla’da deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmadık. 10 yılı aşkın bir süredir deprem dönüşümü ile ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz. Van Depremi’nden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hayata geçirilen yeni yasalar ile beraber, o yasaların avantajları ile sürdürdüğümüz çalışmaları, ‘İlk Evim İlk İş yerim’ projesi ve ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile bir anda hız kazandı. Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasındaki deprem gerçeği ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın çalışmaları ile kentsel dönüşüm çalışmalarına Tuzla’da hız verdik. Bütün sitelerimizin ve özellikle de bir an önce dönüşebilmesi için çok hızlı bir şekilde incelenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili imar planlarının yapılarak bir an önce dönüşebilmesi için ışık hızıyla denilebilecek bir hızla Tuzlamızda 20’den fazla sitenin dönüşümü için karar alındı. Rezerv alan ilanları ile planları yapıldı ve insanlarımızla görüştük. Şu anda Tuzla’da 10 bine yakın bağımsız bölümü ilgilendiren dönüşüm çalışmalarımızı sitelerimizle bire bir görüşerek, detayları anlatarak başlatmış olduk. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımız Murat Kurum’a ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan önemli açıklama: Tuzla’da 20 site dönüşecek!

“KENTSEL DÖNÜŞÜME BAŞLAYABİLİRİZ, KAZMA VURABİLİRİZ DURUMUNA GELMESİ İNSANLARI ÇOK MUTLU EDİYOR”

Kentsel dönüşüm için gelen vatandaşların, görüşme sonrasında mutlu ayrıldığını belirten Başkan Yazıcı,” İnsanlar 20-30 yıl önce yapılmış evlerin içerisinde, özellikle deprem sonrasında korkuyla yaşıyorlar. Bakırköy ve Tuzla gibi Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakın bir ilçede yaşamak ve dolayısıyla bunun getirmiş olduğu stresler ile yaşıyorlar. Kentsel dönüşüm ile alakalı haberleri duyanlar, bu işin başladığını değil, planlarının onaylandığını görünce çok mutlu oluyorlar. Hadi başlayabiliriz, kazma vurabiliriz durumuna gelmesi insanları çok mutlu ediyor” dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Konda'nın ikinci tur anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde
Ticaret Bakanlığı otomotiv bayilerine ceza yağdırdı
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sert tepki: Hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız
ABD'de ekonomik kriz: Derin resesyon kapıda
Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu'na Batı'dan sert tepki: Kimse sana inanmıyor
İYİ Parti'de istifa rüzgarı... AK Parti'ye katıldılar
Metin Akpınar’dan çarpıcı seçim yorumu: Erdoğan yaptı Millet İttifakı vaat verdi Erdoğan'da baba metaforu var!
CNN International: Erdoğan'ın son seçimi olduğunu düşündük, ancak o kazanmaya hazır
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları elinde patladı
New York'ta Türkevi'ne yapılan saldırı aydınlanıyor! Ülkeye böyle girmiş... İşte saldırganın kimliği!
'İnsanlık kaybetti' demişti! Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal Sakine Cansız savunması
BBC: Türkiye'deki seçim, Afrika'da yakından takip ediliyor
Başkan Erdoğan: Algı balonları söndü, karalama kampanyalarını boşa çıkardık...
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Kılıçdaroğlu terörist cenazelerinde boy gösteren CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na arka çıktı: Teröre karşı birisidir
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu için oy istedi: Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza özgürlük için Erdoğan gitmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışı seçmenine teşekkür paylaşımı: Büyük bir başarıya imza attınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Kirişci'nin telefonundan Kahramanmaraşlılara seslendi: Verilen sözleri süratle yerine getireceğiz
İmamoğlu'nun 'pazartesi' manipülasyonuna BDDK'dan yanıt: Açıkça suç işliyor
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: Tek bir riskli bina bırakmayacağız
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

İstanbul Başakşehir’de vahşet: 20 kedi ölü bulundu

İstanbul Başakşehir’de vahşet: 20 kedi ölü bulundu

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor