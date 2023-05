New York'ta Türkevi'ne yapılan saldırı aydınlanıyor! Ülkeye böyle girmiş... İşte saldırganın kimliği!

ABD'nin New York kentinde yer alan Türkevi'ne yönelik yapılan saldırı dünya gündemine oturdu. Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu Türkevi binasının ön camları paramparça edilmiş, saldırı anlarının görüntüleri paylaşılmıştı. Saldırı başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere resmi makamlar tarafından şiddetle kınanırken, olayın perde arkasında New York polisinin ihmali olduğu da belirlenmişti.Saldırının ardından soruşturma başlatılırken ABD makamlarının büyük bir güvenlik açığına imza attıkları ortaya çıkmıştı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, binayı korumakla görevli Türk güvenlik güçlerinin sadece bina içindeki olaylara müdahale yetkisi bulunuyordu.Binanın dış güvenliğinden sorumlu olan New York polisinin binayı hiçbir şekilde korumadığı belirtildi. Türkevi binasının önünde güvenliğini sağlamak için bulunan polis kulübesi ise, binanın yapım aşamasında kaldırılmıştı. New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınlamıştı.Konuyla ilgili soruşturma devam ederken Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi.Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Recep Akbıyık olduğu tespit edildi. Saldırganın Meksika'dan ABD'ye kaçak yolla girmiş olduğu anlaşıldı.Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti. New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlının burada bulunamadığı bildirildiZanlı hakkında yapılan ihbarda, şahsın psikolojik sorunları olduğu kaydedildi. Zanlı Recep Akbıyık hala aranıyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.Türkevi'nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını belirten Çavuşoğlu, 'Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' ifadesini kullanmıştı.Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'ta bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.,Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü belirten Özgür, 'Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık.' bilgisini vermişti.Özgür, 'Türkevi binası yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda New York Polis Teşkilatından sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur.' ifadesini kullanmıştı.Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini dile getiren Özgür, söz konusu saldırının, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini söylemişti.Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor. Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında yer alan Türkevi'nin olduğu bölgede ABD dahil birçok ülkenin daimi temsilciliği ve başkonsolosluğu bulunuyor.