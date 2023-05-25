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Metin Akpınar’dan çarpıcı seçim yorumu: Erdoğan yaptı Millet İttifakı vaat verdi Erdoğan'da baba metaforu var!

Muhalif sanatçı Metin Akpınar 14-28 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. Akpınar, "Erdoğan yaptı Millet İttifakı vaat verdi Erdoğan'da baba metaforu var" dedi. İşte Akpınar'ın ezber bozan sözleri…

Metin Akpınar’dan çarpıcı seçim yorumu: Erdoğan yaptı Millet İttifakı vaat verdi Erdoğan'da baba metaforu var!
Ekleme: 25.05.2023 - 11:26 Güncelleme: 25.05.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Metin Akpınar’dan çarpıcı seçim yorumu: Erdoğan yaptı Millet İttifakı vaat verdi Erdoğan'da baba metaforu var!
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Cumhur İttifakı toplamda 322 vekil çıkartırken; Millet İttifakı 212 koltukla yetindi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLK TURDA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI
Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,52'sini alarak güven tazeledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oy alarak yarışı ikinci bitirdi.

CHP SEÇMENİ DEPREMZEDELERİ HEDEF ALMIŞTI
Seçim gecesi büyük hüsran yaşayan CHP'liler, Erdoğan'ı destekleyen depremzedelere tehditler savurup hakaretler etti.

Metin Akpınar’dan çarpıcı seçim yorumu: Erdoğan yaptı Millet İttifakı vaat verdi Erdoğan'da baba metaforu var!

METİN AKPINAR'DAN ÇARPICI SÖZLER...
Muhalif sanatçı Metin Akpınar ise katıldığı bir YouTube programında 14-28 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. Cumhur İttifakı'nın başarılı bir seçim maratonu geçirdiğini belirten Akpınar, şunları söyledi:

'ERDOĞAN'DA BABA METAFORU VAR'
Seçmenin ideolojisini etkileyecek bir çalışma yapılamadı bunun neticesinde de gene lidere yönelen, ona sığınan, alışık olduğu baba metaforunun da etrafında birleşmeye neden oldu.

Metin Akpınar’dan çarpıcı seçim yorumu: Erdoğan yaptı Millet İttifakı vaat verdi Erdoğan'da baba metaforu var!



'ERDOĞAN YAPTI MİLLET İTTİFAKI VAAT VERDİ'
11 ilde büyük bir yıkım oldu. Bu şehirleri tekrar ayağa kaldırabilecek kişinin Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yapabileceği inancı oluştu. Çünkü o bölgede hemen inşaat çalışmaları başladı. Millet İttifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu. İktidar orada çalışmalara çoktan başlamıştı. Oylarını iktidara vermeleri gayet normal.

'BÜKÜMEDİĞİN BİLEĞİ ÖPECEKSİN'
Başarısızlık olduğunda sabredip sonuca katlanmak zorundayız. Milleti hor görme, yok sayma şansımız yok.

Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok...


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