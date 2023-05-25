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Kırıkkale'de feci olay: Fotoğraf çektirmek için vagona çıkan çocuğa elektrik çarptı

Kırıkkale Tren Garı’nda fotoğraf çektirmek için vagona çıkan 13 yaşındaki çocuğu yüksek gerilim hattında elektrik çarptı. Vücudunda 3’üncü derece yanıklar oluşan çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Ekleme: 25.05.2023 - 10:34 Güncelleme: 25.05.2023 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
13 yaşındaki Afganistan uyruklu F.U. Kırıkkale Tren Garı'nda bekleyen vagonunun üzerine fotoğraf çekmek için çıktı. Diğer bir vagonun üzerine atladığı esnada yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan ve vücudunda 3'üncü derece yanık oluşan çocuk, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan çocuğun Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, vagon ve çevresinde tahkikat yaptı. Olay yerinde bulunan çocuğun yanmış kıyafetleri de dikkat çekti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'de feci olay: Fotoğraf çektirmek için vagona çıkan çocuğa elektrik çarptı
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