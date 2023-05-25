İmamoğlu'nun hakaret ettiği pazarcı Mehmet Özdemir: PKK işbirlikçileri tezgahıma gelemez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Bayrampaşa'da kurulan Perşembe Pazarı'na gitti. İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmeyip, vatandaşın beklediği hizmetleri yerine getirmeyip pazar pazar gezen İBB Başkanı, vatandaşlardan aldığı tepkiyi gizlemek için basına kapalı olarak gittiği pazarda esnafla tartıştı.İMAMOĞLU'NDAN PAZAR ESNAFINA AĞIR HAKARETİstanbulluya hizmet etmek yerine, 14 Mayıs seçimleri öncesinde şehir şehir gezen, seyirlik olarak İstanbul'a uğrayan İmamoğlu, 28 Mayıs 2'nci tur seçimleri öncesi de pazarları gezmeye başladı. Her gittiği ilçedeki pazarda vatandaşlardan tepki gören İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak dün uğradığı Bayrampaşa'daki Perşembe Pazarı'nda esnafla tartıştı. Vatandaşların bir kez daha yuhalamalarıyla karşılaşan İBB Başkanı İmamoğlu, Mehmet Özdemir adındaki bir pazarcıyla girdiği tartışmada, 'Sen ahlaksızın tekisin, haysiyetsizsin, terbiyesizsin' sözleriyle ağır hakaretlerde bulundu.VATANDAŞLARIN TEPKİSİ İLE KARŞILAŞTIPazarda alışverişte bulunan vatandaşların da tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu apar topar basından gizli düzenlediği pazar gezisinden ayrılmak zorunda kaldı. Pazarcı Mehmet Özdemir, yaşananları ise şu şekilde anlattı:'HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR?''Pazar girişinde pijama satıyoruz. Korumalarıyla Ekrem İmamoğlu geldi. Ben PKK işbirlikçileri benim tezgahıma gelemez dedim. Ne oldu? dedi bana. PKK'lılarla işim olmaz dedim. Bana 'sen PKK'lısın' dedi. Ben PKK'lı değilim, ben vatan haini değilim. Ben PKK'lıları savunanlarla işim olmaz yanıtını verdim. Ondan sonra birkaç tanesi dedi ki 'Trabzonlu.' Ne olursanız olun ben de Çankırılıyım. Ben askerlerimi, polislerimi, şehitleri, Ömer Halis Demir'i savunuyorum dedim. 30 tane kurşun yedi, hiç mi vicdanınız sızlamıyor, hainler diye çıkıştım. Bana 'sen hainsin, sen PKK'lısın' dedi. Ben PKK'lı değilim diye karşılık verdikten sonra PKK'yı savunanlara ve PKK'nın arkasından gidenlere kızıyorum diye söyledim.'İŞİN CİDDİYETİNİ KAVRAYAMADIĞINI GÖSTERDİ'Birkaç tane kadın bağırdı çağırdı bana, ben onlara yönelik, 'Siz karışmayın bu benim memleket meselem, siz sakın girmeyin bu işe' diye söyledim. İmamoğlu da o sırada bana 2-3 kere 'aşağı in' dedi. İnemem, neden tezgahımdan ineyim yanıtını verdikten sonra 'Sen esnaf olamazsın' dedi. Ben de 60 yıldır bu işi yaptığımı söyledim. Ben esnafım, bana esnaflığı sen öğretemezsin diyerek devam ettim. Ondan sonra korumaları gelip araya girdi. Benden davacı olduğunu söyledi. Ben de davacı olduğumu söyledim. O esnada da yürüyüp gitti. Bir belediye başkanın bu şekilde konuşması ise bana işinin ciddiyetini kavramadığını gösterdi. Gerçekten üzüldüm, PKK'yla bir olup bu şekilde iş yapanları kınıyorum ve istemiyorum.'