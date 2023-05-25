Dar gelirliye konut yardımı: Ev yapana 300 bin onarana 100 bin lira

Yaz yaklaşıyor, ev bakım ve onarım işlerini yapmanın tam zamanı. Yalıtım, rutubet kaynaklı sıva dökülmeleri, yağmurda zarar gören duvarlar, sağlığı olumsuz etkileyecek yapı sorunları… Tabii bunların hepsi maliyet. Geliri yeterli olmayan yani maddi imkanları sınırlı vatandaşlar barınmayla ilgili bakım ve onarım masraflarını karşılayamıyor.İşte bu durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına devlet yetişiyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım, onarımı ve ev eşyası için barınma yardımında bulunuyor. Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği en yüksek destek tutarı 300 bin liraya, ev onarımında ise hane başına azami 35 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı.Posta'da yer alan habere göre; Ayrıca prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarı 200 bin liraya yükseltildi. Destekten yararlanmak için sosyal yardım kriterleri devreye giriyor. Söz konusu yardım için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şubelerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı il veya ilçe şubelerine başvuru yapılabilir. 18 yaşından büyük aile bireyinin başvurusu yeterli oluyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti başvuruyu inceleyip karar veriyor.Barınma yardımı (hane tadilat, büyük onarım ve yapım programı) için hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden yani temmuz ayına kadar 2 bin 835 liradan az olması gerekiyor. Ayrıca yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olma ve onarımı yapılacak evin ya da ev yapılacaksa arsanın tam hisseli tapusunu bulundurma gibi şartlar da var.