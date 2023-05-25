CHP'li İmamoğlu 'Ahlaksızsın terbiyesizsin' diyerek tezgahından indirttiği pazar esnafı vatandaşı dava edeceğini duyurdu

İstanbul Bayrampaşa'daki pazar ziyareti sırasında bir esnaf tarafından HDP ile yaptıkları iş birliği üzerinden eleştirilen İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, vatandaşa parmak sallayıp "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" diyerek hedef aldı. Korumalarıyla esnafı tezgahtan indirip şikayetçi olan İmamoğlu, "O aldanmış zavallı. Onu dava edeceğim. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım." dedi.

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'daki perşembe pazarında esnaf ziyaretinde bulundu. Burada kendisini HDP ile iş birliği üzerinden eleştiren esnafı hedef alan İmamoğlu, 'Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin' dedi.İmamoğlu'nun korumaları tarafından tezgahtan indirilen pazar esnafı vatandaş, ifade vermek üzere karakola götürüldü.Yaşananlara ilişkin Bayrampaşa'da düzenlediği mitingde konuşan İmamoğlu, 'O aldanmış zavallı. Onu aldatanlar esas günahkar. Ben toplumdan birisine ne dava açarım ne ederim çözüm ararım ama onu dava edeceğim. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım.' diye konuştu.Bunun üzerinde korumalar tarafından tezgahtan indirilerek ifade vermeye giden esnaf, Yeni Şafak'a konuştu. İmamoğlu'nun teröristlerle yürüyerek işin ciddiyetinin farkında olmadığını belirten esnaf, 'PKK ile iş yapan tezgahıma gelemez. Ben 60 yıldır bu işi yapıyorum, aklınca bana esnaflığı öğretiyor. Korumaları beni çekiştirerek indirdi. O benden ben de ondan davacı oldum.' diye konuştu.