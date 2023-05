Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi PKK yanıtı: Bunu ispatlayamazsan namertsin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor. 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin." dedi.

Başkan Erdoğan, Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: İSPATLAYAMAZSAN NAMERTSİN



'Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu ispatlayamazsan namertsin.



Biz terör örgüğtlerini inlerinde vurmakta görevli olduk. Hala bunları vurmaya devam ediyoruz. Sen ise Kandil'den talimat alarak bunların, parlamentoda odalarına gidip görüşme yapıyorsun, beraber yol haritasını çiziyorsun. Asla bizim terör örgütleriyle bir araya gelmemiz, kozmik odalarda toplantılar yapmamız söz konusu değildir.



Sen sınır ötesinde bile teröristlerle nasıl adımlar atılacağının görüşmelerini şu anda dirsek dirseğe beraber yürüdüğün HDP ile bu çalışmaları yaptın. Meclis'teki odalarında yaptın. Bunu tüm konvansiyonel medya ortaya koydu. Her şey açık ortada. Sabah yalan, akşam yalan hayatın bununla geçiyor. Sen şöhret istiyorsun. Sana yalan şöhretliği yeter.



DEPREMZEDELERE HAKARET PAYLAŞIMLARI



Bu hakaretlerden sonra hangi yüzle oy isteyeceksin.



'ARTIK ORTADA MASA KALMADI'



Artık ortada masa falan da kalmadı. Muhalefet cenahında ortalık toz duman. CHP Genel Başkanı, o bildik siyasetini kendi başına sürdürüyor. Kimsenin buy kişiyi taşıyacak mecali kalmadı. İnşallah pazar günü seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun çektiği eziyete de son vereceğiz milletçe. 15 seçim bizimle yarışa girdi hepsini kaybetti. Artık cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar giriyorsun.



CHP'den ayrılarak cumhurbaşkanı adayı olan birine yaptıkları ortada.



KILIÇDAROĞLU'NUN 300 MİLYAR DOLAR VAADİ



Londra tefecileri sana delikli 2,5 kuruş bile vermezler...



Kılıçdaroğlu, 'Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz' diyor. Benim milletim bir teröristi çıkarmak için gayret eden Kılıçdaroğlu'na oy vermez. Milletim terörle iş birliği yapanlara hesabını soracak.



'BAY BAY KEMAL SENİN GEÇMİŞİNDE NE VAR SENİN REFERANSIN NE?'



4 buçuk yıl İstanbul'a belediye başkanlığı yaptım. Bunun kıymetini en iyi İstanbullular bilir. İstanbul'da bizden önce çöp, çukur, çamur vardı. İstanbul susuzdu. İstanbul'u susuzluktan biz kurtardık. İstanbul Belediye Başkanlığını CHP'li Nurettin Sözen'den aldık. Bay Bay Kemal senin geçmişinde ne var senin referansın ne? Haliç'in hali neydi? Kokudan geçiliyor muydu? Biz Haliç'in bütün pisliklerini temizledik.



'SİYASETİ ASLA AT PAZARLIĞI OLARAK GÖRMEDİK'



AKM muhteşem bir şekilde yapıldı ve şu anda hizmet veriyor. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlriyle mücadele ettik. Canımızı ve siyasi ikbalimizi tehlikeye atmaktan çekinmedik. BM'den NATO'ya tüm uluslararası platformlarda Türkiye'nin çıkarlarını cesaretle savunduk. Savaş ateşine benzin taşıyan değil, akan kanın ve gözyaşını durdurmaya çalışan bir ülke olduk. Siyasette kalbi Türkiye ile çarpan herkesle ortak paydada buluşmaya çalıştık. Haklı eleştirilere kulak verdik. Siyaseti asla at pazarlığı olarak görmedik. Seç beğen al ucuzluğuna kendini kaptıranlardan olmadık.



Cumhur İttifakı vatanın bekasını her şeyin önünde gelenlerin çatısıdır.