Adana'da AK Parti ve MHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a tepki: Bu talimat kanunlara aykırı

MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, yazılı açıklamasında, seçime kısa süre kaldığını anımsattı. Seçim öncesinde Büyükşehir Belediyesinin çalışanlara tehdit ve şantaj yoluna gittiğini belirten Kanlı, işçilere, '28 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde oyunuzu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verin ve bunun görüntüsünü çekin, bize getirin, yoksa işten çıkarılırsınız' şeklinde tehdit ve şantaj yapıldığı duyumları aldıklarını ifade etti.Kanlı, şu değerlendirmelerde bulundu:'Kendilerine çıkan oyları yeterli görmeyen CHP zihniyeti depremzedelere hakaretler yağdırdı, küfürler etti, barındıkları yerlerden attı. Şimdi de 28 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yeterli oy çıkmaması durumunda köylere, mahallelere hizmet verilmeyeceği, sandıklarda kullanılan oyun görüntüsüyle ispat edilememesi durumunda çalışanların işten çıkarılacağı tehdidini savuruyor. Bu durumun sadece Adana'da olmadığı bilinmektedir. Sözün bittiği yerdeyiz. Yazıklar olsun diyorum. Bu ayıp CHP'ye bir asır yeter. Demokrasimiz, insan hak ve hürriyetleri, milli irade tehdit ve tehlike altındadır. Yüksek Seçim Kurulunun olaya müdahil olması, Cumhuriyet savcılarımızın resen soruşturma açması, sorumluların ise cezalandırılması beklenmektedir.'AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Adana'mızın şerefli, haysiyetli Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Belediye Başkanının size verdiği 'Oyunuzu Kılıçdaroğlu'na verip fotoğrafını çekin' talimatı bir suçtur. Amirlerinizin verdiği bu talimat kanunlara aykırıdır. Siz kıymetli bürokratlarımızın, memurlarımızın ve işçilerimizin bu suça ortak olmayacağınızı ve oyunuzu bu kör zihniyete gasbettirmeyeceğinizi biliyorum. Bu sebeple kanunsuz emirler yerine getirilmez.' ifadesini kullandı.Sandık kurulu başkanlarına da çağrıda bulunan Ay, şunları kaydetti:'Belediye başkanının bu kanun tanımaz çağrısını geçersiz kılmak için sizler de sadece hukuk kurallarını uygulayın. 'Oy kabinine herhangi bir kamera ve cep telefonu ile girmenin yasak olduğu' hükmünü istisnasız herkes için uygulayın. Adana'mıza yakışır bir seçim ortamı için lütfen pürdikkat edelim. CHP'nin Genel Başkanı Bay Bay Kemal'in toplumun tüm kesimlerini fütursuzca, arsızca ve ahlaksızca tehdit ettiğine alışkınız. Zeydan Karalar da onun izinden gitmek isteyebilir. Ama biz buradayız, buna asla müsaade etmeyeceğiz. Unutmayın, bu milletin size olan cevabı Allah'ın izniyle pazar günü sandıkta çok ağır olacaktır.'