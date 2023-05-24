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Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Türkiye bizden katbekat büyük

İstanbul kadar büyüklüğü olan Yunanistan, kendisini Türkiye ile kıyasladı. Yunan basınından SL Press internet sitesi, sanayi, inşaat, tarımsal üretim ve turizm alanında Yunanistan ve Türkiye arasında karşılaştırma yaptı. Haberde Türkiye’nin Yunanistan’dan katbekat büyük olduğu kaydedildi.

Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Türkiye bizden katbekat büyük
Ekleme: 24.05.2023 - 16:01 Güncelleme: 24.05.2023 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Türkiye bizden katbekat büyük
Türkiye ile Yunanistan arasında birçok alanda karşılaştırma yapıldı.

Yunan basınından SL Press internet sitesi, 'Yunanistan ve Türkiye arasında kaçınılmaz karşılaştırmalar' başlıklı haberinde Ankara'nın üstünlüğünü ele aldı.

Uzun yıllardır 'parasal istikrarsızlık ve enflasyon nedeniyle zayıf' görülen Türkiye'nin, tüm sektörlerde etkileyici ekonomik çoğulculukla başarılı olduğu ve büyük bir güç haline geldiği belirtildi.

GSYİH KARŞILAŞTIRMASI: 905,5 VE 223 MİLYAR DOLAR
Bu alanların; sanayi, inşaat, tarımsal üretim ve turizmden meydana geldiği aktarılan haberde, 'Aynı zamanda Ankara, Avrasya bölgesindeki İslam dünyasıyla önemli ticari ilişkiler geliştirerek Yunanistan'ı Balkanlar'dan da çıkardı.' denildi.

Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) büyümeye devam ettiği ve 905,5 milyar dolara ulaştığı, bu miktarın Yunanistan için ise 223 milyar dolar seviyesinde kaldığına dikkat çekildi.

YUNANİSTAN NÜFUSU YAŞLANIYOR, TÜRKİYE OTOMOTİVDE SÖZ SAHİBİ
Türkiye'nin aksine Yunanistan'ın azalan ve yaşlanan nüfusunun, bu ülkeyi savunmasız hale getirdiğine işaret edildi. Otomotiv sektörüne ilişkin şunlar kaydedildi:

Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Türkiye bizden katbekat büyük

Amerikan Ford, Koreli Hyundai, Alman Mercedes ve MAN, Japon Toyota ve Fransız Renault'nun Türkiye'de otomobil üretim tesisleri bulunuyor.

Aynı zamanda burada Fiat, Citroen, Peugeot ve Opel otomobilleri üretiliyor. Türkiye, şu anda dünyanın ilk hafif ticari araç üreticisi ve otomobil üretiminde ise dünyada 14. sırada.

'ZAMAN, TÜRKİYE'NİN LEHİNE İŞLİYOR'
Öte yandan Türkiye'nin, gemi inşasının yanı sıra onarım bakımından da dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığı, gemi geri dönüşümünde dünyanın 5'inci gücü olduğu ifade edilerek, 'Şu anda ülkede 70 tersane faaliyet gösteriyor.' notu paylaşıldı.

İki ülkenin kıyaslandığı söz konusu haber, 'Zaman, Türkiye'nin lehine işliyor.' ayrıntısıyla tamamlandı.
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