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Ümit Özdağ'ın yaman çelişkisi: 'Terörü terör olarak kabul etmiyorlar' dediği HDP'ye ortak oldu

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda aldığı ağır yenilgi sonrası Sinan Oğan'a oy veren vatandaşlardan oy devşirebilmek için 'milliyetçi' söylemlere yöneldi. CHP lideri, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelerek 7 maddelik anlaşmayı kamuoyuna duyurdu. Terör tutuklularına 'özgürlük' ve 'kayyumlara son verme' vaatlerinde bulunan Kılıçdaroğlu ile iş birliği yapan Özdağ, yeni ittifak ortağı HDP'lilere, "Binlerce asker, polis şehit edildi ve bunlara terör eylemi diyemiyorsanız, tarih önünde suçlusunuz." diyerek yüklendi. İçişleri Bakanlığı karşılığında ittifaka ortak olduğu söylenen Özdağ, HDP için "Terörü terör olarak kabul etmiyorlar" dedi.

Ekleme: 24.05.2023 - 22:41 Güncelleme: 24.05.2023 - 22:42 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ'ın yaman çelişkisi: 'Terörü terör olarak kabul etmiyorlar' dediği HDP'ye ortak oldu
Seçimlerin ilk turunda sandıktan bozgunla ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'a oy veren vatandaşlardan oy devşirebilmek için 'milliyetçi' söylemlere başvurdu. Oğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşen Kılıçdaroğlu, yedi maddede anlaşma sağladı.

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'den oy alabilmek maksadıyla başta HDP'li Selahattin Demirtaş olmak üzere terör tutuklularına 'özgürlük' vadetmişti.

Bununla da yetinmeyen CHP lideri, FETÖ iltisakları nedeniyle görevden alınanları da 'KHK'lılara da bahar gelecek' diyerek göreve iade edeceğini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, teröre verdikleri destekler nedeniyle belediyelere uygulanan 'kayyum' uygulamasına son vereceklerini ve yerel özerklik şartı getireceklerini ifade etmişti.

Yeni ortaklarına saydırdı: Tarih önünde suçlusunuz

Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda iç savaşın çıkacağını söyleyen ve Türkiye'ye tekrar FETÖ'nün geri geleceğini ifade eden Özdağ, bugün katıldığı canlı yayında yeni ortağı HDP'yi hedef aldı.

Özdağ, 'Binlerce asker, polis şehit edildi ve bunlara terör eylemi diyemiyorsanız, tarih önünde suçlusunuz. Terörü terör olarak kabul etmediğiniz sürece, Ümit Özdağ'ın ve halkın yüzde 90'ından fazlasının size normal bakması mümkün olmayacak.' diye konuştu.

Terörü kabul etmeyenlerle ortak oldu

HDP'lilere seslenen Özdağ şu ifadeleri kullandı:

'HDP'ye oy veren seçmen şunu anlamak zorunda. Binlerce polis, asker, korucu şehit edildi. Eğer bütün bu eylemlere terör eylemi diyemiyorsanız, tarih önünde suçlusunuz. Bunu kabul etmemizi beklemeyin. Sizin elinize bizzat silah alarak terör yapmamanız, teröre terör dememeniz ahlaken savunulabilecek bir şey değil. Terörü terör olarak kabul etmediğiniz sürece, Ümit Özdağ'ın ve halkın yüzde 90'ından fazlasının size normal bakması mümkün olmayacak. Türk milletinin acısına ve şehitlerine saygı duymayı öğrenin.'
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