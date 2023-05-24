Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım 'Lider Ülke Türkiye' vizyonuna işaret etti: Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 28 Mayıs seçimleri hakkında yaptığı basın açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Lider Ülke Türkiye' vizyonuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı verdi. PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkin mücadelenin devamının önemine vurgu yapan Yıldırım, "Süper güç Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 28 Mayıs seçimleri için basın açıklaması yaptı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Lider Ülke Türkiye' vizyonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız diyen Yıldırım açıklamasında, 'Cumhur İttifakı sayesinde Türkiye Yüzyılı başlayacak, milli kazanımlarımız sürecek; milli ülkülerimiz gerçekleşerek Türk Dünyası'nın birliği sağlanacak ve belini kırdığımız PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkin mücadelemiz amansız devam edecektir.' ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı'nın Doğu Akdeniz, Suriye, Azerbaycan, Libya ve Kıbrıs politikasındaki tutumuna değinen Yıldırım, 'Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı güç birliği, Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olmaya devam edecektir.' şeklinde açıklama yaptı.Yıldırım'ın açıklaması şöyle devam etti:'Zillet İttifakı'nın HDP, PKK, FETÖ ve diğer teröristlerle olan birlikteliğine Türk milleti ve gençliği gerekli cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta vermiştir. Kılıçdaroğlu ilk turda Selahattin Demirtaş'a özgürlük derken 2. turda sahte milliyetçilik söylemleriyle iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur.Kandil'deki teröristlerin videolarda yalvararak oy istediği Kılıçdaroğlu yenilmeye mahkûmdur.Ülkü Ocaklarının adayı belli, kararı nettir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve seçimlerden ezici çoğunlukla zaferle çıkması Ülkücü gençliğin öncelikli hedefidir. Bu vesileyle milli ülküler etrafında kenetlenen, vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan tüm gençlerimizi 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın yanında Lider Ülke Türkiye Vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyoruz.'