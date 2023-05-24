  • USD: 19,83 - 19,86
  • EURO: 21,39 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ulaşımda destek ödemeleri artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.

Ekleme: 24.05.2023 - 13:21 Güncelleme: 24.05.2023 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Ulaşımda destek ödemeleri artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandıÜcretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliğe göre, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine yapılan gelir desteği ödemeleri, 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 50 artırıldı.

Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 2 bin 250 lira olan destek ödemesi miktarı 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2 bin 992,5 lira ise 4 bin 500 liraya yükseltildi.

Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2 bin 250 liralık destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1800 liralık destek ise 2 bin 700 liraya çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, engelli ve yaşlıların ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmaları uygulaması kapsamında, 2015'ten bu yana 1 milyar 662 milyon lira gelir desteği ödemesi yapıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ açıklaması
HDP ve Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Vaatleri teröristlere umut oldu...
Millet İttifakı'nda çatlak! Özdağ ve Kılıçdaroğlu mutabakatında dikkat çeken 'kayyum' detayı
Özdağ'ın sığınmacı yalanına Kurtulmuş'tan yalanlama: Gönüllü geri dönüş çalışmaları sürüyor
Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor
Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'ın açıklamasına tepki: Günün şakasını yapmış
Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı! Yolcular korku dolu anlar yaşadı
The Washington Post depremzedelere seçimi sordu: Erdoğan bizi asla yalnız bırakmadı
Mansur Yavaş kayıplara karıştı! Ankaralı neredeyse sandalla gezecek!
14 Mayıs Batı’nın ezberlerini bozdu! Fransız dergiden 'U dönüşü' 'Muhalefetin büyük bunalımı'
Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na Togg'lu gönderme: 'Millet teknoloji görsün' olayı var ya hepsini buradan yapıyorsun
EYT'lilere yeni müjde: İşlemleri uzayanlara çifte ikramiye ödenecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: 'Ordu ve Rize açıklarında keşif sondajı yapılacak'
Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı'nı vadetti
Tayfun balistik füzesi dünyanın gündeminde! Bir özelliğine dikkat çektiler
NATO'ya böyle mi girecekler? İsveç'ten skandal Türkiye sözleri
Kemal Kılıçdaroğlu: Biz milliyetçi bir partiyiz
Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: Sizi asla yalnız bırakmayacak muhannete muhtaç etmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Yarım kalan işi 28 Mayıs’ta tamamlayacağız
Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız
4 gün boyunca sağanak etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

4 gün boyunca sağanak etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor