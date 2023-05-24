Türk Akım'ı ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı

Rusya, TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisinin Ukrayna’ya ait insansız deniz araçları tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. Rus savaş gemisinin saldırıyı düzenleyen Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarını imha ettiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusuna ait uçaklar, Karadeniz'de 'Ivan Hurs' gemisine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Rus tarafı ise saldırının başarıyla püskürtüldüğünü duyurdu.Açıklamaya göre Rus ordusunun Karadeniz filosuna bağlı gemiye 'İnsansız hava botları' ile saldırı düzenlendi.Saldırı İstanbul Boğazı'na yalnızca 140 kilometre mesafede gerçekleşti.Geminin, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını koruduğu duyuruldu.