The Washington Post depremzedelere seçimi sordu: Erdoğan bizi asla yalnız bırakmadı

Türkiye'de ikinci tur seçimlerine sayılı günler kalmışken, dünya ajansları da seçimle ilgili gelişmeleri anbean takip ediyor. ABD gazetesi The Washington Post, Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesinden aldığı oyları incelemek için depremzedelerle röportaj yaptı. Gazete, depremzedelerin "Depremden sonra Erdoğan bizi asla yalnız bırakmadı. Onun her zaman yanındayız" dediğine dikkat çekti.

Türkiye'de seçimler 2. tura kalmışken hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözü yaklaşmakta olan 28 Mayıs'a çevrilmiş durumda. Dünya medyasında hemen hemen her gün, Türkiye'deki seçimler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili haberlere yer veriliyor.Dünya medyasının yakından takip ettiği en önemli hususlardan biri ise Başkan Erdoğan'ın deprem bölgelerinden aldığı oylar. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki 6 ilde oyların ortala yüzde 63'ünü almış durumda.ABD menşeili gazete The Washington Post, deprem bölgesindeki insanlarla yaptığı bir röportaja yer verdi. Bölgedeki bir benzin istasyonunda çalışan 18 yaşındaki bir gencin Erdoğan için 'Reisin yanındayız' dediğine dikkat çeken gazete 'Erdoğan ve partisi seçmenin kendilerine olan desteğini daha da sağlamlaştırdı' dedi.Depremin ardından tam teşekküllü bir konteynere yerleştiklerini söyleyen 18 yaşındaki gencin ifadeleri ise şöyle:'Erdoğan çok iyi bir adam. Allah razı olsun depremden sonra bize çok iyi baktı. Erdoğan mağdurlara çok yardımcı oldu. Bunlar apaçık görünen şeylerdir'Kahramanmaraş'ta bir inşaat işçisinin de düşüncelerine yer veren gazete vatandaşın 'Erdoğan birlik çağrısında bulundu. Bu çok önemliydi. Bizi burada yalnız bırakmadı' dedi.Gazete, 'Erdoğan burada oldukça dayanıklı olduğunu kanıtladı' derken, ismini vermek istemeyen bir depremzede ise gazeteye verdiği demeçte 'Bizi her yönden anlıyor ve tanıyor. Cumhurbaşkanımızın kim olduğunu biliyoruz' dediğine dikkat çekti.