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Sivas'ta tır dorsesinden 134 göçmen çıktı

Suşehri'nde durdurulan tırın dorsesinde yakalanan 134 kaçak göçmen geri kabul merkezine gönderildi.

Ekleme: 24.05.2023 - 16:39 Güncelleme: 24.05.2023 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Sivas'ta tır dorsesinden 134 göçmen çıktı
Sivas'ta polis ekipleri, D-100 karayolu Suşehri ilçesi girişinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde bulunan ve yurda kaçak yolla giren Afganistan, Türkmenistan ve Bangledeş uyruklu kaçak göçmenlerden bazıları dorseden inerek kaçmaya çalıştı.

Sınır dışı edilecekler
Yakalanan 134 düzensiz göçmen, Suşehri Spor Salonu'na götürüldü.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Tırın sürücüsü de gözaltına alındı.

Sivas'ta tır dorsesinden 134 göçmen çıktı
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