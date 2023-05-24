Sivas'ta tır dorsesinden 134 göçmen çıktı

Sivas'ta polis ekipleri, D-100 karayolu Suşehri ilçesi girişinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu.Tırın dorsesinde bulunan ve yurda kaçak yolla giren Afganistan, Türkmenistan ve Bangledeş uyruklu kaçak göçmenlerden bazıları dorseden inerek kaçmaya çalıştı.Yakalanan 134 düzensiz göçmen, Suşehri Spor Salonu'na götürüldü.Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Tırın sürücüsü de gözaltına alındı.