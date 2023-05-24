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Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Özdağ'a: Bir kırmızı plakalı araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bugün Ümit Bey kararını açıklamış. Hayırlı olsun. Herkes fıtratını işliyor, diyecek bir şey yok. Ama Ümit Bey'in yıllardır söylediği, 'ben milliyetçiyim, ülkücüyüm' sözleri kulaklarımızda. Ümit Bey, kırmızı plakalı bir araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin?" dedi.

Ekleme: 24.05.2023 - 22:04 Güncelleme: 24.05.2023 - 22:16 / Editör: Ozge Selin
Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Özdağ'a: Bir kırmızı plakalı araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin?
Melikgazi Tiyatro Salonu'nda, çeşitli partilerden AK Parti'ye geçen 125 kişiye rozet takma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'Ben ana muhalefetteki Amerikan hayranlığını bir türlü anlamış değilim. Yine başka türlü mecralara baktığınızda, ortaklık kurdukları partiler içinde İYİ Parti var. İYİ Parti, 'biz bu ülkeye sevdalıyız, bizler ülkücü ve milliyetçi insanlarız, PKK'dan dolayı HDP'ye mesafeliyiz' demiyorlar mı? Şimdi yetki verdikleri Kılıçdaroğlu, HDP ile oturduğunda 11 madde üzerinde mutabakat sağlamadı mı? Sağladılar. Bu mutabakatların içinde, 'İmralı'nın kapısını kıracağız, 100 yıllık Cumhuriyetle hesaplaşacağız' diyorlar. İYİ Parti size ne oluyor? Niye hiç sesiniz çıkmıyor?' diye konuştu.

Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Özdağ'a: Bir kırmızı plakalı araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin?

'AKŞENER, SITMAYA MI ÖLÜME Mİ RAZI OLDU?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e eleştirilerini sürdüren Özhaseki, 'Akşener, sıtmaya mı, ölüme mi razı oldu? Ben anlayamadım. İkisinden birine razı oldu. Akşener, 'noter masası ve kumar masası olmayacağız' dedi. Sonra döndü geldi. O kumar masasına oturdu. Ne söylediyse yuttu. Sessizce devam ediyor. Bunlardaki koltuk aşkından dolayı göz yumdukları bu meselede doğrusu benim içime sinmeyen birçok olay var. Bir pazarlık neticesinde tüm milli hassasiyetlerini insan yitirir mi? İlle iktidar olacağız diye her şeye göz yummak zorunda mısınız? Ne yazık ki bugün gelinen noktada onların da böyle bir zorluğu var. Bunları anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum' ifadelerini kullandı.

'ÜMİT ÖZDAĞ'IN KARARI HAYIRLI OLSUN'

Millet İttifakı'na destek açıklaması yapan Ümit Özdağ'ı da eleştiren Özhaseki, şöyle konuştu: 'Bugün Ümit Bey karanını açıklamış. Hayırlı olsun. Herkes fıtratını işliyor, diyecek bir şey yok. Ama Ümit Bey'in yıllardır söylediği, 'ben milliyetçiyim, ülkücüyüm' sözleri kulaklarımızda. Ümit Bey, 'Kılıçdaroğlu iktidara gelirse bu ülke bölünür, güneydoğuda savaş çıkar' diyordu. Ne oldu ya? Ümit Bey, kırmızı plakalı bir araç gösterdiler diye niye kendinden geçtin? Gerçi geçse ne olur, geçmese ne olur? Ne faydası var, ne zararı var. Çünkü oraya gönül veren insanların hassasiyetleri farklı. Biz bunları biliyoruz. O hassasiyetleri biz de taşıyoruz. O yüzden onun kararı sadece kendini ilgilendirir. O pazarlıkta kendi alnında bir yafta olarak kalır. Ölünceye kadar gider. Bunu da hiç kimse unutmasın.'
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