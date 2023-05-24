Özdağ olduğu için Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyen seçmene CHP'li den zorlama: 'Eşek gibi vereceksin'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi HDP cephesinde rahatsızlığa sebep oldu. Alınan bu kararın ardın HDP'den yapılan açıklamada "Tavrımızı açıklamak üzere toplanıyoruz" ifadelerine yer verildi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'ndan uzaklaşan HDP'li seçmene sosyal medyada Kılıçdaroğlu seçmenleri tarafından "Eşek gibi vermek zorundasınız" dayatması yapıldı.

Cuhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın kimi destekleyecekleri merak konusuydu. İlk tura 5,17 oy alan Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklarken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini ifade etti.Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında 7 madde olarak hazırlanan protokol metninde en dikkat çeken maddeler terörle ilişkili belediyelere atanan kayyum uygulaması ve sığınmacılar konusu oldu.Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolü tepkileri beraberinde getirdi. Sosyal medyada hem CHP'liler, hem HDP'liler, hem de Özdağ destekçileri protokole tepki gösterdi.HDP'nin yapmış olduğu 'Durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz' açıklaması. Sosyal medyada karışıklığa sebep oldu.Twitter'dan yapılan bu açıklamanın altında Kılıçdaroğlu seçmenleri, HDP'li seçmenin CHP'li Genel Başkan'a oy vermek zorunda olduğuna yönelik paylaşımlarda bulundu.Bunun örneklerinden biri şu şekilde: