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Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na Togg'lu gönderme: 'Millet teknoloji görsün' olayı var ya hepsini buradan yapıyorsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na yanındaki gençleri Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile götürdü. Yolda akıllı cihaz Togg hakkında bilgi veren Oktay, "Aslında e-Devlet ve tüm toplantılar dahil, zoom toplantıları da, Kılıçdaroğlu'nun 'Millet teknoloji görsün' olayı var ya, hepsini buradan yapıyorsun. Evindeki akıllı sistemle entegre olabiliyorsun." d

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na Togg'lu gönderme: 'Millet teknoloji görsün' olayı var ya hepsini buradan yapıyorsun
Ekleme: 24.05.2023 - 11:16 Güncelleme: 24.05.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na Togg'lu gönderme: 'Millet teknoloji görsün' olayı var ya hepsini buradan yapıyorsun
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde direksiyon başına geçen Oktay, üniversite sınavına hazırlanan Lütfiye Sude İçlek (20), Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yusuf Enes Gökalp (20) ile onlara eşlik eden 28. Dönem AK Parti Ankara milletvekili adayı Cansın Yılmaz Yaşar'a Togg deneyimi yaşattı.

Yolda akıllı cihaz Togg hakkında bilgi veren Oktay, "Aslında e-Devlet ve tüm toplantılar dahil, zoom toplantıları da, Kılıçdaroğlu'nun 'Millet teknoloji görsün' olayı var ya, hepsini buradan yapıyorsun. Evindeki akıllı sistemle entegre olabiliyorsun." dedi.

Oktay, gençlerden yalnızca Togg'u kullanmalarını değil, daha fazlasını beklediklerini belirterek, "Siz bunları alıp çok daha ötesine götüreceksiniz. Bunu geliştirecek nesilsiniz siz. Bunların tamamı artık sizlere emanet, geliştirenler de gençler zaten." diye konuştu.

Gençlerle sohbet eden Oktay, Gökalp'ın "İlk oyumu Sayın Cumhurbaşkanı'mıza vermek nasip oldu" ifadesi üzerine, "Tebrik ediyorum." karşılığını verdi.

Gökalp, sohbet sırasında Togg'un iç dizaynını ve ilk ivmelenme hızını çok iyi bulduğunu dile getirerek, "Geçen sosyal medyada, Porsche ile olan videosunu izlemiştim, Porsche, kalkışta yetişemiyor. İlk ivmelenme hızı çok güzel, arkaya yaslıyor yani." dedi.

Oktay, yol boyunca kendisini selamlayan vatandaşlara da karşılık verdi.
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