Millet İttifakı'nda çatlak! Özdağ ve Kılıçdaroğlu mutabakatında dikkat çeken 'kayyum' detayı

14 Mayıs seçimlerinde başarısız olan 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir ittifak için Ümit Özdağ ile görüşmelere başladı. 2. tur seçimleri için daha önce hiç adını anmadığı 'milliyetçilik' üzerinden ilerleyen Kılıçdaroğlu, bu süreçte HDP'yi de sessizleştirerek milliyetçi kesimin oylarını almaya çalışıyor.Bu kapsamda görüştükleri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bugün bir mutabakata varıldığı ilan edildi. Canlı yayında düzenlenen basın toplantısında ikili ittifakı resmen duyurdu. Basın toplantısının ardından oluşturulan mutabatta paylaşıldı. Buna göre yerel yönetimlerde uygulanan kayyum uygulaması devam edecek.Ancak millet ittifakı bileşenlerinin oluşturduğu ortak mutabatta ise, seçilmeleri halinde yerel yönetimlerde uygulanan kayyumların kaldırılacağı vurgulanmıştı. Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde açıkça belirtilen bu kararın ardından, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan mutabakat ise millet ittifakında çatlak mı var sorusunu akılllara getirdi.Ümit Özdağ geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteği ile kazanır. 2024'te yerel seçimler olur. HDP, Güneydoğu Anadolu'da büyük bir atılım yapar. Belediye Başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteği ile geldiği ve devam ettiği için Kılıçdaroğlu bunlara dokunmaz. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar.' sözlerini kullanmıştı.