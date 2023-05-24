  • USD: 19,86 - 19,90
  • EURO: 21,40 - 21,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de yeni otoyol ile seyahat süresi 18 dakikaya düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin trafik sıkışıklığı problemini çözeceğini ve seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğini söyledi.

Ekleme: 24.05.2023 - 14:44 Güncelleme: 24.05.2023 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de yeni otoyol ile seyahat süresi 18 dakikaya düşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kentteki programları kapsamında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol şantiyesini ziyaret etti.

Nebati, burada projenin çalışmalarının başladığı Çeşmeli-Kızkalesi kesimi hakkında Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Nebati, gazetecilere, projenin ilk etabındaki çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

Şu anda köprü imalatının başladığı bilgisini veren Nebati, bu otoyolun çok hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirtti.

Projenin Mersin için dönüm noktası olduğunu aktaran Nebati, 'Vatandaşlarımızın özellikle yazın yaşadıkları trafik sıkışıklığı problemini çözecek ve aynı zamanda Mersin ve ülke ekonomisine ciddi katkıları sağlayacak. Bu proje yaklaşık maliyet itibarıyla 8,5 milyar lira ve 42 kilometresi ana gövde 11 kilometresi de 5 bağlantı yoluyla tamamlanmak üzere toplam 53 kilometre uzunluğunda projelendirilmiş şekilde başlamış durumda' diye konuştu.

Bakan Nebati, ilk etabın 5 köprülü kavşak, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda 7 tünel, 1616 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, bir de bakım işletme tesisi olmak üzere devasa alan ve uzunluğu ifade ettiğini söyledi.

Mersin'de yeni otoyol ile seyahat süresi 18 dakikaya düşecek

'SEYAHAT SÜRESİ 45 DAKİKA-2,5 SAAT ARALIĞINDAN 18 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Projenin zaman ve enerjiye katkısına değinen Nebati, 'Şu anda normalde seyahat süresi 45 dakika, fakat yazın özellikle de hafta sonlarında 2,5 saate çıkıyor. Seyahat süresini 18 dakikaya düşürerek hem zaman hem de ekonomiye ciddi bir şekilde maliyeti olan enerji konusunda da tasarrufta bulunmuş olacak' dedi.

Projenin birçok alana katkısı bulunacağını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

'Sadece şu 42 kilometrelik otoban ve bağlantı yollarıyla yıllık tasarrufu ülkemize 1 milyar lira civarında olacak. Böylelikle bölgedeki turizm, sanayi ve tarımın canlanmasının yanında Mersin Limanı ve Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın da ulaşımında kolaylık sağlayarak büyük bir atılımı da gerçekleştirmiş olacağız. Mersin'imize ve ülkemize bu otoban hayırlısı olsun. Çok kısa bir süre içerisinde de hep birlikte açılışında bulunmak dileğiyle.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türk Akım'ı ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı
Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu sözünü Kandil'e söylüyor! Her gün başka bir maskeyle çıkıyor
Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Türkiye bizden katbekat büyük
DEVA Partisi Van İl Başkanı ve ekibi istifa ederek AK Parti'ye geçti
Başkan Erdoğan: Rehavete kapılmak yok Pazar günü sandıkta zafere yürüyeceğiz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den sandık çağrısı
15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı
Ümit Özdağ HDPKK'nın desteklediği koalisyona 8'inci ortak olarak katıldı! Hangi mutabakatı uygulayacak?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ açıklaması
HDP ve Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Vaatleri teröristlere umut oldu...
Millet İttifakı'nda çatlak! Özdağ ve Kılıçdaroğlu mutabakatında dikkat çeken 'kayyum' detayı
Özdağ'ın sığınmacı yalanına Kurtulmuş'tan yalanlama: Gönüllü geri dönüş çalışmaları sürüyor
Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor
Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'ın açıklamasına tepki: Günün şakasını yapmış
Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı! Yolcular korku dolu anlar yaşadı
The Washington Post depremzedelere seçimi sordu: Erdoğan bizi asla yalnız bırakmadı
Mansur Yavaş kayıplara karıştı! Ankaralı neredeyse sandalla gezecek!
14 Mayıs Batı’nın ezberlerini bozdu! Fransız dergiden 'U dönüşü' 'Muhalefetin büyük bunalımı'
Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na Togg'lu gönderme: 'Millet teknoloji görsün' olayı var ya hepsini buradan yapıyorsun
EYT'lilere yeni müjde: İşlemleri uzayanlara çifte ikramiye ödenecek
Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! İşte en net görüntü…

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! İşte en net görüntü…

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor