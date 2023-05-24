Mardin’de terör operasyonunda gözaltı sayısı 29’a çıktı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'terör örgütüne yardım ve yataklık' ettikleri iddiasıyla dün sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Nusaybin ilçesinde HDP eski ilçe eş başkanı Ş.K., Çölova köyü muhtarı F.A. ve F.D., Kızıltepe ilçesinde DBP eski ilçe eş başkanı M.D. ve M.Y. ile S.İ.'nin olduğu 17 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde Artuklu ve Dargeçit ilçeleri ile Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda R.A., A.K., H.K., H.T., B.T., F.A., R.A., M.O., M.D., C.K, Ü.G. ve Y.K. de gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 29'a çıktı.