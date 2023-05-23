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Mansur Yavaş hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak'tan suç duyurusu...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "yetki aşımı nedeniyle görevi kötüyü kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yavaş ile birlikte bazı belediye yetkilileri hakkında da aynı iddialarla suç duyurusunda bulunan Ünal'ın dilekçesinde, "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında 4 bin 477 konut ve ticari blok yapımı için ihaleye çıkıldığı, ihaleyi 907 milyon lira teklifle iki şirketin ortaklığının kazandığı belirtildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ünal, Yavaş'a Belediye Meclisince verilen yetkinin usulsüz şekilde başka şirketlere ihale vermek için kullanıldığını ifade etti.

Mansur Yavaş hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak'tan suç duyurusu...
Ekleme: 23.05.2023 - 23:15 Güncelleme: 24.05.2023 - 00:04 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak'tan suç duyurusu...
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yetki aşımı nedeniyle görevi kötüyü kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ünal'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, 'Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' kapsamında 4 bin 477 konut ve ticari blok yapımı için ihaleye çıkıldığı, ihaleyi 907 milyon lira teklifle iki şirketin ortaklığının kazandığı belirtildi.

Projenin yüzde 9'luk kısmı bu şirketlerce tamamlandığı sırada ihalenin başkanlık makamınca tasfiye edildiği savunulan dilekçede, projenin kalan kısmını tamamlaması için büyükşehir belediyesinin 830 milyon 685 bin lira karşılığında bir başka firmayla sözleşme yaptığı ifade edildi.

Bu firmayla protokol imzalanması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmediği, bu nedenle protokollerin 'yetki aşımıyla' akdedildiği bildirilen dilekçede, bu eylemlerle 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yetki aşımı nedeniyle görevi kötüyü kullanma' suçunun işlendiği belirtildi.

Mansur Yavaş hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak'tan suç duyurusu...

'Hukuki şartları yerine getirmelisiniz'

Ünal, suç duyurusu dilekçesini başsavcılığa vermesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a Belediye Meclisince verilen yetkinin usulsüz şekilde başka şirketlere ihale vermek için kullanıldığını savundu.

İlk ihaleyi alan şirketlerin projenin bir kısmını tamamlamasına rağmen tasfiyelerinin gerekçeleri ve süreç hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmediğini söyleyen Ünal, 'Bununla birlikte projeyi tamamlaması için sözleşme yapılan şirketin kanunda belirtilen yeterliliğe sahip olmadığı bilinmesine rağmen bu adım atılmıştır. Kendisi de hukukçu olan belediye başkanı da çok iyi bilir ki usul esastan önce gelir. Doğru ve verimli bir sonuç almak için yapacağınız iş ve işlemlerde öncelikle hukuki şartları yerine getirmelisiniz.' diye konuştu.

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