İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada; terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan sabit hatlardan ardışık arama yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 6 Subay, 20 Astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personel olmak üzere 33 şüpheli tespit edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul merkezli 9 ilde 33 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.