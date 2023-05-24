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HDP'li siyasetçi Ufuk Uras Özdağ'ın desteğini alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: ‘İntihar girişimi’

HDP’den aldığı oylardan ‘memnun’ olduğunu ifade eden Yedili Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacı karşıtı politikalar yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmeler sonrası anlaşmaya vardı. Özdağ’ın, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamasının ardından HDP’lilerden üst üste tepkiler geldi. Son olarak Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin kurucularından olan HDP’li siyasetçi Ufuk Uras, gelecekte tarihçilerin bugünü ‘intihar girişimi’ olarak nitelendireceğini söyleyerek Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

HDP'li siyasetçi Ufuk Uras Özdağ'ın desteğini alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: ‘İntihar girişimi’
Ekleme: 24.05.2023 - 19:49 Güncelleme: 24.05.2023 - 20:01 / Editör: Ozge Selin
HDP'li siyasetçi Ufuk Uras Özdağ'ın desteğini alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: ‘İntihar girişimi’
28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasette tansiyon düşmüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararının ardından sığınmacı karşıtı politikalar yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

HDP'li siyasetçi Ufuk Uras Özdağ'ın desteğini alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: ‘İntihar girişimi’

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın aralarında imzaladıkları 7 maddelik anlaşmada en çok 'Kayyum uygulamasının devam edeceğini' bildiren madde dikkat çekti. Yedili Koalisyon'daki genel başkanlar tarafından iktidara geldikleri takdirde PKK terör örgütünden arındırılmak üzere belediyelere atanan kayyumların geri çekileceği defalarca dile getirilmişti.. Bugün gerçekleşen anlaşmadan ne CHP'lilerin ne de HDP'lilerin memnun kalmamasıyla Kılıçdaroğlu'na tepkiler üst üste geldi.

HDP'li siyasetçi Ufuk Uras Özdağ'ın desteğini alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: ‘İntihar girişimi’

'Tarih bugünü intihar girişimi olarak yazacak'

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin kurucularından olan HDP'li siyasetçi Ufuk Uras, gelecekte tarihçilerin bugünü ‘intihar girişimi' olarak nitelendireceğini söyleyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

HDP'li siyasetçi Ufuk Uras Özdağ'ın desteğini alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: ‘İntihar girişimi’

Uras'ın sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepkisini ortaya koyduğu Tweet'inin altına çok sayıda kişiden destek geldi. Recep isimli Twitter kullanıcısı, 'Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiğini biliyor. Aklına ne gelirse deniyor. Son 3 günü. Daha çok saçmalıklarına tanıklık edecek millet' ifadelerini kullandı. Bir başkası ise 'terlik' fotoğrafı paylaştı.

HDP'li siyasetçi Ufuk Uras Özdağ'ın desteğini alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: ‘İntihar girişimi’

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HDP'li siyasetçi Ufuk Uras Özdağ'ın desteğini alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: ‘İntihar girişimi’
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