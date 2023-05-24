Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir! İşte en net görüntü…

Bir süredir Güneş fırtınalarını inceleyen uzmanlar kritik uyarılarda bulundu. Dünya'nın tam dört katı büyüklüğünde bir Güneş lekesi görüntülendi. Gökbilimcilerin doğru ekipmanla çıplak gözle dahi görülebileceğini belirttiği devasa Güneş lekesinin yönü Dünya'ya bakarken uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi.Rekor kıran netlikteki görüntülerin mimarı Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, bu kez Güneş lekelerini yakından göstermeyi başardı. ABD Ulusal Güneş Gözlemevi tarafından paylaşılan görseller, Güneş'in üzerindeki siyah noktaları net bir şekilde gösterdi.Güneş'in bir aktivite zirvesine hazırlandığını belirten sciencealert, 'Uzmanlar, AR3310 adı verilen bu özel güneş lekesini Dünya'ya bakarken dikkatle izliyor' dedi. Güneş lekelerini tam olarak neyin meydana getirdiği bilinmese de bu lekelerin yakından gözlemlenmesi çok önemli. Çünkü neden olduğu koronal kütle atımı, radyoaktif plazma parçacıklarının uzayda yol alarak Dünya'ya ulaşmasına neden oluyor.Güneş lekelerinin Güneş'in manyetik alanlarının özellikle aktif olabileceği alanlar olduğunu belirten uzmanlar, devasa lekenin Dünya'ya bakarken güçlü bir X sınıfı patlama yapma ihtimalinin %20 olduğunu belirtti. Bu büyüklükteki bir patlamanın radyo kesintilerini ve uzun süreli radyasyon fırtınalarını tetikleyebileceği ifade edildi.Güneş'in bu gibi Güneş lekelerini ortaya çıkarabileceği 11 yıllık döngüsünde en yüksek aktiviteye hazırlandığı belirtilen haberde, geçtiğimiz aylarda New Mexico'ya kadar görülen auroralar, solar plazma şelaleleri ve solar kasırgalar meydana getirdiği hatırlatıldı. Önümüzdeki aylarda daha fazla aktivitenin meydana gelmesinin muhtemel olduğu ifade edildi.Spaceweather ise, Güneş lekesini 'Fırtına öncesi sessizlik' olarak nitelendirdi. Bugün için bir patlama gerçekleşme olasılığının %10 civarında olduğunu belirtti.Uzmanların raporlarına göre, patlamada meydana gelen parçacıklar Dünya'nın yörüngesindeki uyduları bozabilir ve bu ihtimal yüzde 50 civarında. Aynı zamanda uzmanlar elektrik kesintisi ihtimalinin de olduğunu dikkat çekti.Bunun yanı sıra söz konusu akış, Dünya'daki pek çok teknolojik aleti de bozabilecek bir radyasyon içeriyor. Güneş rüzgarlarının aynı zamanda Dünya'nın manyetosferini şok eden bir etkiye sahip olması de bilinenler arasında. Yaşanan jeotermal fırtınalar ise yörüngede dönen uyduları bozabilir.Cornell Üniversitesi'nden gök bilimciler ve Portekizli astronomlar tarafından yapılan açıklamalara göre sonuncusu 1582 yılında kayda geçen dev Güneş fırtınalarının bir yenisi, içinde bulunduğumuz yüzyılda gerçekleşebilir.Gökyüzünü üç gece boyunca yaşıyormuşçasına aydınlatan olay ile ilgili olarak Avrupa ve Asya'daki düzinelerce şehirde kayıtlar bulmak mümkün. Olayla ilgili olarak ortaya çıkarılan metinlerden birinde dev Güneş fırtınaları ile ilgili olarak 'Gökyüzünün tamamı alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu' ifadeleri yer alıyor.Günümüzden 441 yıl önce gerçekleşen dev güneş fırtınaları ile ilgili kayıtları ve günümüz Güneş faaliyetlerini inceleyen bilim insanları, içinde bulunduğumuz yüzyılda benzer bir dev güneş fırtınası gerçekleşebileceğini aktardılar. Günümüzden yüzyıllar önce gerçekleşen fırtına, müthiş bir korkuya neden olsa da ciddi bir hasara neden olmamıştı. Bugüne geldiğimizde ise durum tamamen farklı olabilir.Güneş fırtınaları, yıldızımız Güneş'teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılmasıdır. Bu yüklü parçacıklar, elektronik cihazlarla etkileşime girdiklerinde çok ciddi hasarlara neden olabilirler. Dolayısı ile olası bir dev güneş fırtınasında yörüngede dönmekte olan binlerce uydu, bilgisayarlar, telefonlar, hatta tüm elektrik şebekesi; tehlikeli bir sınavdan geçebilir.Bir süredir Güneş fırtınalarını inceleyen Amerikan Uzay ve Havacılık Üssü (NASA), tüm dünyayı karanlığa gömebilecek fırtınalarla ilgili dikkat çeken bir tespitte bulundu.NASA'ya göre öldürücü Güneş fırtınaları elektriği saatlerce devre dışı bırakabilir ve hazırlanmak için yalnızca 30 dakika olabilir.