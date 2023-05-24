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Fuat Oktay, gençlere Togg deneyimi yaşattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mayıs'ta ilk kez oy kullanan 2 genci, makam otomobili Togg ile 'Gençlik Buluşması' programına götürdü.

Ekleme: 24.05.2023 - 12:14 Güncelleme: 24.05.2023 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Fuat Oktay, gençlere Togg deneyimi yaşattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Gençlik Kolları'nca Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programına, 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanan Yusuf Enes Gökap (20) ve Lütfiye Sude İçlek (20) ile birlikte gitti. Oktay'ın kullandığı makam otomobili Togg'a, seçimlerde AK Parti Ankara milletvekili adayı olan Cansın Yılmaz Yaşar da bindi. Oktay, gençlere otomobili anlatarak, 'Akıllı cihaz diyoruz ya şu anda bunun aracını kullanıyoruz aslında. e-Devlet ve tüm toplantılar dahil, zoom toplantıları da yapabiliyorsun. Kılıçdaroğlu'nun 'Millet teknoloji görsün' olayı var ya, hepsini buradan yapıyorsun. Evindeki akıllı sistemle entegre olabiliyorsun' dedi.

'ARABAYA BAĞIMI ARTIRDI'

Yusuf Enes Gökap, Togg'un iç dizaynını mükemmel bulduğunu belirterek, 'Bunu motor hastası olan bir genç olarak söylüyorum arabaya olan bağımı artırdı benim gerçekten. Her Türk gencinin hayali Togg'un içinde olmaktır. Sizin gibi bir etken de içinde olunca bizi çok onurlandırıyor' ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde okuyan ve aynı zamanda serbest güreş yapan Gökalp, 'Genç Girişimci' desteğinden yararlandığını söyleyerek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği şeylerin hepsinden yararlandım. Medikal malzeme temin ediyorum. 18 yaşımda açtım ben şirketimi. 20 yaşıma girdim, ilk oyumu da Sayın Cumhurbaşkanımıza vermek nasip oldu' açıklamasını yaptı.

Üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Lütfiye Sude İçlek ise Togg'a olan beğenilerini dile getirdi. Yol boyunca kendisine selam veren vatandaşlara karşılık veren Oktay, Başkent Millet Bahçesi'nde araçtan inerek, gençlerle birlikte program yerine geçti.

1Fuat Oktay, gençlere Togg deneyimi yaşattı

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