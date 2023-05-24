Fenerbahçe - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerhaçe, Sivasspor'u konuk edecek.
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.
Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.
Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Charisis, Ulvestad, Samu Saiz, Erdoğan, Max Gradel, James
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