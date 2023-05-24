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Eski HDP’linin Özdağ rahatsızlığı: Kürtlerin hiçbiri hapisten çıkamaz

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi öncesi Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek karşılığında İçişleri Bakanlığı sözü almasına bir tepki de HDP’li eski vekil Mehmet Ali Aslan’dan geldi.

Eski HDP’linin Özdağ rahatsızlığı: Kürtlerin hiçbiri hapisten çıkamaz
Ekleme: 24.05.2023 - 18:49 Güncelleme: 24.05.2023 - 18:57 / Editör: Ozge Selin
Eski HDP’linin Özdağ rahatsızlığı: Kürtlerin hiçbiri hapisten çıkamaz
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Ancak tepkiler gecikmedi. Tüm taraflar imzalanan 7 maddelik protokolü eleştirdi. En büyük rahatsızlık da Özdağ'a verilen içişleri bakanlığı sözüne yönelikti.

HDP'de Özdağ rahatsızlığı

İttifaka desteğini açıklayan Özdağ'a Yedili Masa'nın koalisyon ortağı HDP'den tepki sesleri yükseldi. İçişleri bakanlığı sözü verilen Özdağ'dan rahatsız olanlardan biri de HDP'li eski vekil Mehmet Ali Aslan oldu.

Eski HDP’linin Özdağ rahatsızlığı: Kürtlerin hiçbiri hapisten çıkamaz

“Özdağ'ın içişleri bakanı olması demek...”

Aslan, Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkamayacak olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Twitter hesabından “İçişleri Bakanının Ümit Özdağ olması demek ; Selahattin Demirtaş başta olmak üzere Kürtlerin hiçbirinin hapisten çıkmaması demek” paylaşımında bulundu.
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