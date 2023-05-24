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Dezenformasyon içerikli bazı sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından seçim döneminde manipülasyon ve dezenformasyon yaptıkları için bazı sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 24.05.2023 - 18:40 Güncelleme: 24.05.2023 - 18:46 / Editör: Ozge Selin
Dezenformasyon içerikli bazı sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturma başlatıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023/109642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında seçim sonuçları ile ilgili sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haber ve bilgi paylaşan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı.

Söz konusu hesapların kullanıcıların tespiti ve ifadelerinin alınması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazıldı. Kimlik tespitlerinin akabinde ifadelerinin alınması ve şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi bekleniyor.

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