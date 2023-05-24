Dezenformasyon içerikli bazı sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından seçim döneminde manipülasyon ve dezenformasyon yaptıkları için bazı sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023/109642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında seçim sonuçları ile ilgili sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haber ve bilgi paylaşan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı.
Söz konusu hesapların kullanıcıların tespiti ve ifadelerinin alınması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazıldı. Kimlik tespitlerinin akabinde ifadelerinin alınması ve şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi bekleniyor.
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[email protected] Cemil Çiçek (@avcemilcicek) / Twitter
[email protected] Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRM78) / Twitter-
[email protected] Rose(Gül Şahin,Gül'ce)
6- @ilavetvArif07 Arif Kocabıyık (@ilavetvArif07) / Twitter-
[email protected]_TR03 Yarbay Ethem Gürbas (@EGurbas_TR03) / Twitter
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[email protected] Dark Web Haber( @Darkwcbhaber) / Twitter-
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[email protected] _Artı TV (@ArtiTV_) / Twitter
14-(@zubeydesariii Zübeyde Sarı (@zubeydesariii) / Twitter-
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[email protected] Kemal Uçar (@crkml) / Twitter-
[email protected] Kemal Karanfil (@cesuradalet) / Twitter
[email protected] Pusholder (@pusholder) / Twitter-
[email protected] basel
[email protected] Aykırı
[email protected] Kaç Saat Oldu?
[email protected] Astrolog Meral Akcaner
[email protected] _ Suna Varol
[email protected] Gusholder
[email protected]
27- @portovechiaaa BEELI'S
[email protected] Filiz Aslan
[email protected] Kayhan AYHAN
[email protected] Bee Haber
[email protected] 23 DERECE
[email protected]'beyazkurtreal Beyaz Kurt
[email protected] kusu ANKARA KUŞU
[email protected] TÜRKİYE GERÇEKLERİ
Söz konusu hesapların kullanıcıların tespiti ve ifadelerinin alınması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazıldı. Kimlik tespitlerinin akabinde ifadelerinin alınması ve şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi bekleniyor.
[email protected] muhbir Muhbir
[email protected] Haber (@Haber)/
[email protected] Cemil Çiçek (@avcemilcicek) / Twitter
[email protected] Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRM78) / Twitter-
[email protected] Rose(Gül Şahin,Gül'ce)
6- @ilavetvArif07 Arif Kocabıyık (@ilavetvArif07) / Twitter-
[email protected]_TR03 Yarbay Ethem Gürbas (@EGurbas_TR03) / Twitter
8- @solcugazete Solcu Gazete
[email protected] Dark Web Haber( @Darkwcbhaber) / Twitter-
10- @HaberReport Haber Report (@HaberReport)/ Twitter-
[email protected] Sevilay Yılman (@sevilayyaziyor) /Twitter
[email protected] artıgerçek (@artigercek)/ Twitter-
[email protected] _Artı TV (@ArtiTV_) / Twitter
14-(@zubeydesariii Zübeyde Sarı (@zubeydesariii) / Twitter-
[email protected] Derya Büyükuncu (@deryabuyukuncu) /Twitter
[email protected]_Kolukirik Semre Kolukırık (@Semra_Kolukirik)/ Twitter-
[email protected] Kemal Uçar (@crkml) / Twitter-
[email protected] Kemal Karanfil (@cesuradalet) / Twitter
[email protected] Pusholder (@pusholder) / Twitter-
[email protected] basel
[email protected] Aykırı
[email protected] Kaç Saat Oldu?
[email protected] Astrolog Meral Akcaner
[email protected] _ Suna Varol
[email protected] Gusholder
[email protected]
27- @portovechiaaa BEELI'S
[email protected] Filiz Aslan
[email protected] Kayhan AYHAN
[email protected] Bee Haber
[email protected] 23 DERECE
[email protected]'beyazkurtreal Beyaz Kurt
[email protected] kusu ANKARA KUŞU
[email protected] TÜRKİYE GERÇEKLERİ
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